人民网华沙11月18日电 （记者李增伟）“推动文明交流互鉴 共建美好和谐世界”征文比赛颁奖仪式17日在罗马尼亚首都布加勒斯特举行。此次活动由中国驻罗马尼亚大使馆主办，布加勒斯特中国文化中心和罗马尼亚中国企业联合总会支持。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚前驻华大使伊斯蒂乔亚、布加勒斯特中国文化中心、罗马尼亚中国企业联合总会、在罗孔子学院中外方院长、汉学家代表，以及参赛高校学生、家长等150多人出席。

韩春霖在致辞中表示，选择这一主题是因为我们深信，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平的重要力量，当今世界充满挑战和不确定性，地区冲突时有发生，而文化交流、文明互鉴恰恰可以减少误解、消除隔阂、偏见和仇视，在世界人民心中撒播和平的理念，扬起和平的风帆。

伊斯蒂乔亚表示，此次征文比赛为罗马尼亚热爱中文的学生提供了宝贵的机会，使他们对中国的语言、历史、文化有了更加深刻的认识。他说，这次比赛是中罗双边关系不断深化的友谊见证，为两国关系不断深化发展注入新的动力。他勉励罗马尼亚学生继续努力学习中文，更多了解中国文化，为中罗两国增进互信和构建和谐世界贡献力量。

就读于巴比什·博雅伊大学中文系的学生白尚恩获得最佳征文一等奖。他在征文中写到，“古有西汉的‘丝绸之路’，现有‘一带一路’，文明的传承一直都在。罗马尼亚作为‘一带一路’ 沿线国家，一直支持这个有利于世界发展的倡议，力求共同为世界的发展作出贡献。

今年代表罗马尼亚参加“汉语桥”世界中文比赛总决赛的大学生杜妍和白妙莹分享了赴华参赛感受，鼓励同学们学好中文，为中罗文化交流贡献力量。

正在中东欧巡演的香港弦乐团音乐家专门来到颁奖仪式现场，为在场嘉宾带来了精彩的演出。

此次征文比赛在布加勒斯特大学、布拉索夫特兰西瓦尼亚大学、克鲁日巴贝什·博雅伊大学、锡比乌卢奇安·布拉卡大学的汉语言文学专业学生中开展，共8名学生分别获得了一、二、三等奖、最佳故事奖和最佳文风奖。

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