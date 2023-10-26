人民网马德里10月26日电 （记者颜欢、许海林）当地时间10月25日晚，中国驻西班牙大使馆、西班牙智库知华讲堂在马德里举办西班牙共建“一带一路”倡议高端研讨会。中国驻西班牙大使姚敬、知华讲堂荣誉主席马塞洛·穆尼奥斯、西班牙前工业、旅游与商务部长米格尔·塞巴斯蒂安等出席研讨会并发言。

姚敬介绍了十年来共建“一带一路”及第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的多边合作成果。他表示，这次论坛发出的最清晰信号是团结合作、开放共赢。在变乱交织的百年变局之中，共建“一带一路”给世界带来的，永远是稳定性，永远是正能量。西班牙是欧洲重要发达经济体、文化和经济大国，也是中国在欧盟的主要贸易伙伴和投资伙伴。历史上，西班牙是古丝绸之路的主要目的地之一，中西合作源远流长，基础扎实，潜力无限。西班牙完全可以作为“一带一路”合作参与方，共商、共建、共享合作红利。中方愿同西方在“一带一路”框架内，进一步加强务实合作，在绿色能源、电动汽车、数字经济、先进材料等领域成为伙伴，为两国人民带来更多福祉。

米格尔·塞巴斯蒂安强调，中国提出共建“一带一路”倡议不是为了中国自己的利益，而是为了全人类的发展和共同利益。倡议一方面推动了全球化，强化了全球经济和金融一体化，巩固了全球供应链产业链的发展，也帮助了政治协调，助力全球治理更加透明，同时还促进了数字化、清洁能源等新产业发展。由此可见，“一带一路”合作对于全世界各国人民，都是有益、重要的国际倡议，并且得到了包括联合国等国际组织、国际社会的支持。

马塞洛·穆尼奥斯表示，共建“一带一路”合作携手各国，建立了一个高效的多边合作机制。这十年来，不仅是中国，超过150个共建国家共同努力，加强投资，为了建设一个更好的世界、构建人类命运共同体而奋斗。不仅在经贸合作方面，“一带一路”倡议为文化交流也提供了重要的合作平台，发展长线合作项目，为了下一代而共同努力。

来自西班牙社会各界的百余位友华人士参加了此次研讨会。

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