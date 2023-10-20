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西海固袁河中学：育人育心 为山里学子插上高飞的翅膀

2023年10月20日14:27 | 来源：人民网-国际频道
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袁河中学学生们课间在操场活动。 人民网 常沙摄
袁河中学学生们课间在操场活动。 人民网 常沙摄

人民网北京10月20日电（记者翟转丽）崭新、开阔的操场上，一群群孩子们在运动、嬉戏，不远处群山绿树环绕……今年9月开学季，西海固袁河中学一千余名师生告别陈旧简陋的老校区，搬进了这处占地超过120亩的现代化新校区。

袁河中学位于宁夏回族自治区固原市西吉县吉强镇。2020年11月，西吉县作为宁夏最后一个贫困县实现脱贫摘帽。为了改善校园环境，提高教学质量，2021年，由当地政府出资，袁河中学新校区开工建设。如今，新校区内多媒体教学设备，理化实验室，舞蹈、美术室以及图书阅览室等设施一应俱全，使这所乡村学校的教学环境大幅改善，也为孩子们的在校生活增添了许多乐趣。

午饭时间，孩子们有序进入宽阔整洁的食堂，几个值日的同学有条不紊地抬来饭盆，为大家盛饭，饭后再将食堂打扫得干干净净。校长靳兴旺说，这是为了培养孩子们的自理能力，不仅提高他们适应现代社会生活的能力，也提高了他们的自信心与自尊心。

袁河中学很多孩子的父母都外出务工，为了照顾好这些留守儿童，学校实行全封闭寄宿制管理模式，以便解决家长们的后顾之忧。校长靳兴旺表示，学校对孩子们的学习和生活同等重视，除了在教学方面做到高标准、严要求与精益求精，还开设了各类兴趣班，定期组织孩子们远足亲近自然。老师们则同时扮演教师和家长双重角色，不仅要关注孩子们的学习情况，还要在日常生活方面倾注心力，让孩子们真真切切感受到关爱。

考虑到青春期的孩子远离父母，学校设专用电话绑定家长微信，孩子们可以在课余时间与父母及家人进行实时视频通话，分享学习及生活近况。值得一提的是，学校设立了心理咨询室，配备专业的心理咨询师，关注孩子们的心里健康，及时疏导不良情绪，帮助孩子们健康快乐的成长。

“办好一所学校，造福一方百姓；教好一位学生，温暖一个家庭”，袁河中学不仅是孩子们获取知识的园地，更致力于培育他们独立自强、团结关爱等珍贵品质。在老师和学校的精心培育与呵护下，这些山村孩子如同雏鹰展翅，正在向着广阔的天空飞翔。据校长靳兴旺介绍，袁河中学近年来中考平均录取率超过90%，高考中更有不乏考入复旦大学、浙江大学等重点高校者。

“我想通过教育让更多的农村孩子走出大山，去追寻属于自己的梦想。只有把教育抓好，把每一个孩子培养好，这既是成就孩子自己和家庭，也为乡村振兴作出应有的贡献，”校长靳兴旺说道。

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