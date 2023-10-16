吴晓丹

今年是习近平总书记提出构建人类命运共同体理念10周年。近日，国务院新闻办公室发布了《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书，系统阐述了构建人类命运共同体理念的时代背景、丰富内涵、实现路径和世界意义，对于社会各界和国际社会更加全面领会人类命运共同体的思想伟力，更加明确了解中国特色大国外交的宏伟目标具有重要意义。

十年前，面对“世界怎么了，我们怎么办”这一深刻的世界之问、历史之问、时代之问，习近平总书记以大国大党领袖的宽广战略视野、卓越政治智慧和强烈使命担当，创造性地提出构建人类命运共同体，为世界发展指明了正确方向，为国际合作凝聚了强大共识。十年来，在习近平总书记的亲自擘画和亲力亲为下，构建人类命运共同体实现从理念到实践的跨越，展现出点亮梦想、凝聚合力、引领时代的磅礴伟力。

十年来，构建人类命运共同体的理论框架趋于完善。自2013年习近平总书记在莫斯科国际关系学院首次向全世界提出人类命运共同体理念以来，这一理念经历了循序渐进、逐步完善的发展过程，形成一个立意高远、思想深邃、内涵丰富的理论体系。这一理论体系是以“五个世界”为总目标，以全人类共同价值为价值追求，以构建新型国际关系为根本路径，以共建“一带一路”为实践平台，以全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为重要依托的科学理论体系。为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了蓝图。

十年来，构建人类命运共同体的光辉实践硕果累累。从传统友好国家到更多合作伙伴，从双边到多边，从区域到全球，中国已经同数十个国家和地区构建了不同形式的命运共同体。面对当今世界的和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，习近平总书记提出构建人类卫生健康共同体、人与自然生命共同体、网络空间命运共同体、地球生命共同体等主张。中国还提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，从发展、安全、文明三个维度指明人类社会前进方向。

十年来，构建人类命运共同体的国际共识持续扩大。人类命运共同体连续六年写入联大决议，并多次写入上海合作组织、金砖国家等多边机制决议或宣言，获得了国际社会特别是广大发展中国家的理解和支持。国际社会普遍认为，人类命运共同体理念超越利己主义和保护主义，打破了个别国家唯我独尊的霸权思维，反映出中国对人类发展方向的独到见解，对于推动各国团结合作、共创人类美好未来具有重要意义。第七十一届联大主席汤姆森感慨，中国所倡导的构建人类命运共同体理念，是“人类在这个星球上的唯一未来”。

过去十年的成功实践充分证明，构建人类命运共同体，实现了历史使命与时代潮流的高度统一、民族精神与国际主义的高度统一、中国气派与世界情怀的高度统一，具有重大理论价值、重要历史意义和深远世界影响，是把握历史规律、推动人类发展的必然选择。惟有构建人类命运共同体，才是世界各国人民希望所在，才能为人类社会开辟共同发展、长治久安、持续繁荣的美好未来。

（作者是习近平外交思想研究中心特约研究员）

(责编：于洋、常红)