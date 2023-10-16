本报评论员

共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。

习近平总书记强调：“今年是我提出共建‘一带一路’倡议十周年。这个倡议的根本出发点和落脚点，就是探索远亲近邻共同发展的新办法，开拓造福各国、惠及世界的‘幸福路’。”十载栉风沐雨，十载春华秋实。从积极推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，到启动大批务实合作、造福民众的项目；从构建起全方位、复合型的互联互通伙伴关系，到面对突如其来的新冠疫情守望相助、共克时艰，为全球抗疫合作和经济复苏作出重要贡献……共建“一带一路”，致力于实现高标准、可持续、惠民生目标，探索了促进共同发展的新路子，实现了同共建国家互利共赢，开创了共同发展的新前景。实践证明，这是一条各方携手加强互联互通、应对全球性挑战、促进世界经济增长、实现共同繁荣的机遇之路，是中国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道。

“一带一路”不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是各方的合唱。正如习近平总书记指出的：“‘一带一路’是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路。所有感兴趣的国家都可以加入进来，共同参与、共同合作、共同受益。”10年来，秉持共商共建共享原则，共建“一带一路”跨越不同地域、不同文明、不同发展阶段，致力把共建国家人民紧密联系在一起，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台；坚持走对话而不对抗、结伴而不结盟、互学互鉴的国与国交往新路，不搞封闭排他的小圈子，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他；倡导多边主义，支持多边贸易体制，推动各方各施所长、各尽所能，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。如今，共商共建共享的核心理念成为全球治理的一项重要共识，共建“一带一路”成为完善全球发展模式和全球治理、推进经济全球化健康发展的重要途径。

当今世界变乱交织，百年变局加速演进，人类社会走到了关键当口。是坚持合作与融合，还是走向分裂与对抗？是携手维护和平稳定，还是滑向“新冷战”的深渊？是在开放包容中走向繁荣，还是在霸道霸凌中陷入萧条？是在交流与互鉴中增进互信，还是让傲慢与偏见蒙蔽良知？历史的钟摆朝向何方，取决于我们的抉择。共建“一带一路”倡议取得的丰硕成果充分证明，只有各国行天下之大道，和睦相处、合作共赢，繁荣才能持久，安全才有保障；只有协调各国政策，在全球更大范围内整合经济要素和发展资源，才能形成合力，携手应对人类面临的各种风险挑战，促进世界和平安宁和共同发展。站在新起点上，我们要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，共享机遇，共克时艰，共创未来，继续推动共建“一带一路”高质量发展，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。

当前，中国人民正在中国共产党带领下以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是走和平发展道路的现代化，既造福中国人民、又促进世界共同发展，是我们强国建设、民族复兴的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。习近平总书记郑重宣示：“中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。”面向未来，继续扩大高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，推动形成开放、多元、稳定的世界经济秩序，加快全球发展倡议落地，培育全球发展新动能，构建全球发展共同体，中国必将为实现各国共同繁荣、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。各国团结起来，走开放发展、合作共赢的人间正道，共同推动共建“一带一路”合作走深走实、行稳致远、高质量发展，向着构建人类命运共同体的正确方向勇毅前行，就一定能够建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，推动人类发展的巨轮驶向更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2023年10月16日 02 版）

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(责编：杨光宇、岳弘彬)