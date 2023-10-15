人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

普京最新涉华表态

2023年10月15日18:17 |
小字号

近日，俄罗斯总统普京在莫斯科接受了央视总台《高端访谈》栏目的独家专访。

俄罗斯总统普京：习主席提出的理念具有现实意义

普京在采访中表示，多极化的世界正在形成，习近平主席提出的理念与倡议具有现实意义。

总台记者 王冠：您非常了解历史，您也是历史的亲历者和缔造者。现在在这样一个历史变局的“十字路口”，您如何看待习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念，以及中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议及全球文明倡议？

俄罗斯总统 普京：感谢你提到这个话题。为什么这么说？因为我记得，这个理念是习近平主席2013年访问莫斯科在莫斯科国际关系学院发表演讲时首次提出的。当然，这是对人类历史的全球性立场，所有事物都是相互联系的。现在，一个多极化的世界正在形成，这个理念也更加具有现实意义。习近平主席在2013年时提出这个理念，而现在这个理念已经付诸实践，这非常重要。习近平主席提出了要构建全球性的世界、所有国家和人民命运相连的理念。后来，他又提出了共建“一带一路”倡议，该倡议也是他在理论层面提出人类命运共同体这一理念的现实实践。在我看来，习近平主席和中国政策的独特之处在于，在认识到问题本质的情况下，始终保持政策的连贯性，朝着共同目标不断前进。

总台记者 王冠：最近金砖国家合作机制迎来了扩员，从原来的5个国家增加到了11个国家。在您看来这是一个怎样的历史变局标志？

俄罗斯总统 普京：事实上，多极世界是自主产生的，这得益于很多国家尤其是中国的潜力的增强。在亚洲，印度和印度尼西亚在发展；拉丁美洲的很多国家，比如巴西，也在发展；俄罗斯正在重新站立起来并变得更加强大。我再重复一次，这是多极化世界形成的客观进程的一种体现。这说明，所有加入金砖的国家都支持构建多极化世界的理念。谁都不想成为另一个国家的附庸，所有人都想要平等的关系。也能够看到，如果加入金砖，那么在扩员和加强机制、巩固国家间关系的框架下，我们能够共同努力，加快实现构建多极化世界的目标。

央视新闻报道截图

俄罗斯总统普京：习近平主席是世界公认的领导者

在采访中，普京谈到了他与习近平主席的交往。他表示，习近平主席是世界公认的领导者。

总台记者 王冠：普京总统，您和习近平主席会面有40多次了，在您看来，习近平主席是一位什么样的领导人？您和他之间有没有一些有趣的故事可以跟我们分享一下？

俄罗斯总统 普京：习近平主席是世界公认的领导者之一。习近平主席不是根据一时一势来作决定的领导人，他会对形势进行分析评估，着眼未来作出长远考虑。这一点很重要。这就是真正的世界领袖与我们称之为“临时工”的人之间的区别。“临时工”只来五分钟，在国际舞台上秀一番，然后消失得无影无踪。习近平主席是另外一种人，他是一个坚定、冷静、务实和可靠的伙伴。只要我们达成一致意见，我们就能确保双方都遵守协议。

普京表示，他与习近平主席会面40多次，有许多愉快的记忆。

俄罗斯总统 普京：我们有次会面非常愉快。习近平主席当时访问俄罗斯，我们一起去了圣彼得堡，登上阿芙乐尔号巡洋舰，在圣彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在绝对平静和友好的气氛中，我们就双边关系和世界局势进行了长时间的详细交谈。不久前的3月，习近平主席又一次来访，同样是一次非常务实的访问，对我们两国关系未来发展具有非常重要的意义。所以我希望当我们在中国会面时，这一传统能够延续。

央视新闻报道截图

俄罗斯总统普京：共建“一带一路”推动互惠互利

普京表示，共建“一带一路”倡议与俄罗斯关于发展欧亚经济联盟的设想完全契合，参与国将实现互惠互利。

俄罗斯总统 普京：十年前，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。我认为该倡议恰逢其时，并取得积极进展，因为该倡议旨在汇聚各国之力，实现共同发展的目标。该倡议是很好的，正确的顶层设计，倡议还在发展落实中。是的，我们看到有些人将其视为中国征服别人的企图，但我们看到事实并非如此。我们看到的是合作的愿望，所以我们欢迎习近平主席的这一倡议，愿同中国一道共同努力，推进该倡议的实施。我们自身关于发展欧亚经济联盟的设想，例如，建设大欧亚，这些与中国的“一带一路”倡议是完全契合的。

总台记者 王冠：您觉得在过去的十年当中，共建“一带一路”倡议从一个理念变为现实，为全球的发展带来了哪些实实在在的改变？

俄罗斯总统 普京：你知道，在我看来中方所提出的合作理念主要优势在于，在合作框架内，没有人把任何东西强加给他人。所有工作都是在探索，不仅是寻求可接受的解决方案，也寻找各方为实现共同目标都可以接受的项目和方法。这就是现阶段在习近平主席的领导下，中国与其他国家交往的独特之处，没有一方强加于另一方，没有强迫，而是提供机会；而且即便出现困难，也总能积极找到解决方案正如我刚才所说的那样。在我看来，这就是习近平主席提出的共建“一带一路”倡议与一些带有殖民主义色彩的国家所推行的其他项目的区别。

央视新闻报道截图

（来源：环球时报）

(责编：王静、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部