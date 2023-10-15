近日，俄罗斯总统普京在莫斯科接受了央视总台《高端访谈》栏目的独家专访。

俄罗斯总统普京：习主席提出的理念具有现实意义

普京在采访中表示，多极化的世界正在形成，习近平主席提出的理念与倡议具有现实意义。

总台记者 王冠：您非常了解历史，您也是历史的亲历者和缔造者。现在在这样一个历史变局的“十字路口”，您如何看待习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念，以及中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议及全球文明倡议？

俄罗斯总统 普京：感谢你提到这个话题。为什么这么说？因为我记得，这个理念是习近平主席2013年访问莫斯科在莫斯科国际关系学院发表演讲时首次提出的。当然，这是对人类历史的全球性立场，所有事物都是相互联系的。现在，一个多极化的世界正在形成，这个理念也更加具有现实意义。习近平主席在2013年时提出这个理念，而现在这个理念已经付诸实践，这非常重要。习近平主席提出了要构建全球性的世界、所有国家和人民命运相连的理念。后来，他又提出了共建“一带一路”倡议，该倡议也是他在理论层面提出人类命运共同体这一理念的现实实践。在我看来，习近平主席和中国政策的独特之处在于，在认识到问题本质的情况下，始终保持政策的连贯性，朝着共同目标不断前进。

总台记者 王冠：最近金砖国家合作机制迎来了扩员，从原来的5个国家增加到了11个国家。在您看来这是一个怎样的历史变局标志？

俄罗斯总统 普京：事实上，多极世界是自主产生的，这得益于很多国家尤其是中国的潜力的增强。在亚洲，印度和印度尼西亚在发展；拉丁美洲的很多国家，比如巴西，也在发展；俄罗斯正在重新站立起来并变得更加强大。我再重复一次，这是多极化世界形成的客观进程的一种体现。这说明，所有加入金砖的国家都支持构建多极化世界的理念。谁都不想成为另一个国家的附庸，所有人都想要平等的关系。也能够看到，如果加入金砖，那么在扩员和加强机制、巩固国家间关系的框架下，我们能够共同努力，加快实现构建多极化世界的目标。

央视新闻报道截图

俄罗斯总统普京：习近平主席是世界公认的领导者

在采访中，普京谈到了他与习近平主席的交往。他表示，习近平主席是世界公认的领导者。

总台记者 王冠：普京总统，您和习近平主席会面有40多次了，在您看来，习近平主席是一位什么样的领导人？您和他之间有没有一些有趣的故事可以跟我们分享一下？

俄罗斯总统 普京：习近平主席是世界公认的领导者之一。习近平主席不是根据一时一势来作决定的领导人，他会对形势进行分析评估，着眼未来作出长远考虑。这一点很重要。这就是真正的世界领袖与我们称之为“临时工”的人之间的区别。“临时工”只来五分钟，在国际舞台上秀一番，然后消失得无影无踪。习近平主席是另外一种人，他是一个坚定、冷静、务实和可靠的伙伴。只要我们达成一致意见，我们就能确保双方都遵守协议。

普京表示，他与习近平主席会面40多次，有许多愉快的记忆。

俄罗斯总统 普京：我们有次会面非常愉快。习近平主席当时访问俄罗斯，我们一起去了圣彼得堡，登上阿芙乐尔号巡洋舰，在圣彼得堡的涅瓦河上一起乘船。在绝对平静和友好的气氛中，我们就双边关系和世界局势进行了长时间的详细交谈。不久前的3月，习近平主席又一次来访，同样是一次非常务实的访问，对我们两国关系未来发展具有非常重要的意义。所以我希望当我们在中国会面时，这一传统能够延续。

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俄罗斯总统普京：共建“一带一路”推动互惠互利

普京表示，共建“一带一路”倡议与俄罗斯关于发展欧亚经济联盟的设想完全契合，参与国将实现互惠互利。

俄罗斯总统 普京：十年前，习近平主席提出共建“一带一路”倡议。我认为该倡议恰逢其时，并取得积极进展，因为该倡议旨在汇聚各国之力，实现共同发展的目标。该倡议是很好的，正确的顶层设计，倡议还在发展落实中。是的，我们看到有些人将其视为中国征服别人的企图，但我们看到事实并非如此。我们看到的是合作的愿望，所以我们欢迎习近平主席的这一倡议，愿同中国一道共同努力，推进该倡议的实施。我们自身关于发展欧亚经济联盟的设想，例如，建设大欧亚，这些与中国的“一带一路”倡议是完全契合的。

总台记者 王冠：您觉得在过去的十年当中，共建“一带一路”倡议从一个理念变为现实，为全球的发展带来了哪些实实在在的改变？

俄罗斯总统 普京：你知道，在我看来中方所提出的合作理念主要优势在于，在合作框架内，没有人把任何东西强加给他人。所有工作都是在探索，不仅是寻求可接受的解决方案，也寻找各方为实现共同目标都可以接受的项目和方法。这就是现阶段在习近平主席的领导下，中国与其他国家交往的独特之处，没有一方强加于另一方，没有强迫，而是提供机会；而且即便出现困难，也总能积极找到解决方案，正如我刚才所说的那样。在我看来，这就是习近平主席提出的共建“一带一路”倡议与一些带有殖民主义色彩的国家所推行的其他项目的区别。

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（来源：环球时报）

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