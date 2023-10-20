第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行并取得圆满成功。来自151个国家和41个国际组织的代表来华参会，注册总人数超过1万，体现出共建“一带一路”的巨大感召力和全球影响力。高峰论坛期间，各方共形成了458项成果，数量远远超过第二届高峰论坛。一系列实实在在的合作成果，得到与会代表和国际人士的积极肯定与高度评价。

“为共建‘一带一路’未来发展指明了方向”

构建“一带一路”立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、开展务实合作、促进绿色发展、推动科技创新、支持民间交往、建设廉洁之路、完善“一带一路”国际合作机制……在高峰论坛开幕式主旨演讲中，习近平主席宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，引发国际社会积极反响。

联合国秘书长古特雷斯表示，习近平主席宣布的八项行动完全契合联合国的宗旨和目标，将帮助发展中国家加快发展。10年的实践证明，共建“一带一路”倡议为帮助发展中国家实现可持续发展提供了重要和有效的路径，树立了南南合作的典范。

哈萨克斯坦总统下属国家库鲁尔泰成员卡兹别克·梅格尔季诺夫表示，本届高峰论坛有助于进一步加强各国经济合作，扩大贸易和投资，推动基础设施发展，增进人民福祉。在共建“一带一路”倡议框架下，中国企业积极投资哈萨克斯坦，哈中合作如今已成为共建“一带一路”的典范。

沙特阿吉兰兄弟集团副董事长、沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，习近平主席宣布的八项行动，特别是促进绿色发展方面的举措与沙特能源转型目标相契合。中方倡议和行动将推动更多国际合作，丰富共建“一带一路”国家共谋发展的实践。

南非中国问题专家谭哲理认为，八项行动为如何高质量共建“一带一路”指明了方向，是共建“一带一路”国家的共同目标和发展蓝图。“10年取得的成果证明，共建‘一带一路’国家普遍实现了发展，这促使更多国家加入共建‘一带一路’这一伟大事业。”

“中方提出的行动计划具体而实在，为共建‘一带一路’未来发展指明了方向、明确了行动框架，使人们更加有信心投入共建‘一带一路’的宏伟进程。”埃及外交事务委员会委员赫尔米说。

中国化学工程集团有限公司党委书记、董事长戴和根表示，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，既是行动的指南，更是前行的方向。中国化学工程集团有限公司将认真贯彻落实好高峰论坛成果，积极融入全球供应链、产业链和价值链，实现更大范围、更高水平的国际合作。

卡塔尔大学国际关系学院教授凯尔·迪巴特认为，共建“一带一路”倡议优势显著，中国与中东国家共建“一带一路”合作不断走深走实。八项行动将进一步促进共建国家合作，实现互利共赢。

巴林经济发展委员会首席执行官哈立德·胡迈丹表示，共建“一带一路”倡议与巴林“2030经济发展愿景”持续深入对接，有力推动了两国在旅游、信息技术、物流、制造业等领域的合作。

“为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展注入强大动力”

习近平主席在主旨演讲中明确指出，人类是相互依存的命运共同体；只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事；和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。

奥地利中国与东南亚研究所所长哈内斯·费尔纳表示，“一带一路”合作是推动各国加强基础设施建设、支持开放型世界经济、推动绿色发展、推进科技创新、加强人文交流的强劲动力。“世界面临的许多问题只有通过沟通合作、共同发展才能解决。中国在推动自身发展、支持发展中国家共同繁荣、创造多层次交流上，为世界树立了榜样。”

俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇表示，中国支持高质量共建“一带一路”，为进一步促进国际贸易投资、推动全球经济增长开辟新空间，为完善全球经济治理、增进各国民生福祉作出更多新贡献，“本届高峰论坛形成的诸多成果，将为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展注入强大动力”。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪认为，共建“一带一路”是构建人类命运共同体理念的全球实践，契合了各国人民对美好生活的向往。本届高峰论坛取得的成果，将进一步推动构建更加公平合理的全球治理体系，为发展中国家铺就发展繁荣之路。

“10年来，在共建国家的共同努力下，美好的发展愿景正转化为现实。共建‘一带一路’为中国与各方携手构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体注入强劲动力，将推动世界经济更好发展，增进各国人民福祉。”阿吉兰说。

“在当下逆全球化思潮不断涌动的背景下，本届高峰论坛为共建国家提供了平等、友好的对话平台，大家一起分享成果、总结经验、坚定信心、共商发展，做好准备迎接下一个金色十年。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，本届高峰论坛取得丰硕成果，将进一步加强多边主义和国际合作，保障各国平等发展权，促进世界的共同发展与繁荣。

“共建‘一带一路’一定会继续走深走实”

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示，共建“一带一路”10年来取得的成就，全球有目共睹。习近平主席在本届高峰论坛上为推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段指明了方向。只要将共建“一带一路”的理念落实好，一步一个脚印稳稳地走下去，全球互联互通的格局必将实现。

“本届高峰论坛的成功举行，为共建‘一带一路’在更大范围内顺利推进吹响了号角，共建‘一带一路’一定会继续走深走实，结出更加丰硕的果实。”赫尔米说。

威伦·披差翁帕迪表示，本届高峰论坛的各项成果将深刻影响各国的现代化进程，推动各国携手合作，共促和平发展。

马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄说，10年来，中国取得了辉煌的发展成就，本届高峰论坛上提出的中国方案，必将为建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界贡献力量。

东盟秘书长高金洪表示，共建“一带一路”是国际合作的创新方式，将有效推动国际社会实现可持续发展。展望未来，共建“一带一路”将推动地区合作、提高人民福祉。

“本届高峰论坛的举办恰逢其时，意义重大。”所罗门群岛国家规划与发展协调部部长雷克森·阿尼克斯·拉莫法菲亚表示，共建“一带一路”为包括所罗门群岛在内的国家提供了重要发展机遇，期待未来通过这一平台同包括中国在内更多国家展开合作。

加纳阿散蒂省省长西蒙·奥赛—门萨说，加纳已经同中国在共建“一带一路”框架下开展了基础设施建设、投资和贸易等领域合作，本届高峰论坛达成的共识将推动双方合作迈上新台阶。

众人拾柴火焰高。本届高峰论坛的成功举行再次说明，中国推进共建“一带一路”的方向是正确的，各国参与共建“一带一路”的信心是坚定的，“一带一路”高质量发展的前景是光明的。站在新的起点上，中国将同各方一道，传承弘扬丝路精神，共赴“一带一路”发展新征程，开创各国共同迈向现代化的美好明天。

（本报记者张梦旭、管克江、刘仲华、黄培昭、王骁波、陈尚文、周輖、王海林、李欣怡、张志文、李强、彭敏、肖新新、任皓宇、邹松、张矜若、宋亦然）

《 人民日报 》（ 2023年10月20日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)