新华社开罗10月21日电 （国际观察）巴以冲突难平息 美国立场引众怒

新华社记者

美国总统拜登20日向美国会提出一项总额约1060亿美元的特别拨款请求，其中143亿美元将用于军事援助以色列。拜登在讲话中将这笔援助称为“对保障以色列安全前所未有的承诺，将用于增强以色列的军事优势”。

巴以新一轮冲突发生两周来，美国不仅向中东地区增派军事力量，给以色列提供大量军事援助，还两度阻挠联合国安理会通过有关巴以局势的决议草案，其立场引发批评和抗议，甚至美国国务院内部也传出严重不满之声，有高级官员为此辞职，痛斥美国政府“短视、不公正”。

分析人士指出，巴以新一轮冲突持续升级，导致大规模平民伤亡和人道危机，其外溢效应也在冲击地区和平稳定。在加沙地面形势迅速恶化背景下，巴以全面停火本应是压倒一切的优先目标，而美国政府所作所为阻扰了冲突尽早解决，只会加剧人道主义危机。从长期看，放任加沙当前战事延宕下去，只会加剧巴以双方仇恨与对抗的恶性循环，和平共处的前景更难实现。

美国拱火添油引发内外反对

新一轮巴以冲突爆发后，美方向盟友以色列表达坚定支持并提供军事援助。美国高官接连访以，包括拜登、国务卿布林肯、国防部长奥斯汀、美军中央司令部司令迈克尔·库里拉。美国向以色列运送大量航空炸弹和炮弹，向地中海东部派遣两个航母打击群，增加在该地区部署的战机数量，以加强对地区国家的威慑。

此外，美国还在安理会层面竭力阻挠国际社会化解冲突的努力。继16日对俄罗斯起草的关于加沙人道问题的决议草案投出反对票后，美国18日又否决了一份由巴西起草的决议草案。该草案获得12个安理会成员赞成，只有美国投了否决票，致使草案未获通过。

10月18日，在位于纽约的联合国总部，联合国安理会就巴西起草的巴以局势决议草案进行表决。当日，巴西起草的巴以局势决议草案获得12个安理会成员赞成，但美国投了否决票，致使决议未获通过。新华社记者 谢锷 摄

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾指责美国“虚伪”“双标”。巴西常驻联合国代表塞尔吉奥·达内塞表示，非常令人遗憾的是，沉默和不作为占了上风。法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃对决议草案未获通过深表遗憾。

美国的巴以政策不仅激起国际社会不满，也在美国国内引发一片反对声。美国国务院官员乔希·保罗18日宣布辞职，原因是不满拜登不断加大对以色列的军事援助。保罗接受美国媒体采访时说，许多在联邦政府和国会工作的同事都有“相似感受”，对他的辞职决定表示“完全理解”。

美国国务卿布林肯19日给国务院全体员工发信，承认巴以冲突使美国外交官“在专业领域和个人情感上都面临挑战”。

美国“现在所做的一切都是在呼唤战争”

美国的行为引发多国民众抗议。近来，在美国驻约旦、驻黎巴嫩大使馆外，民众举行集会，高呼反美口号，抗议美国偏袒以色列。在伊朗首都德黑兰，民众在市中心举行抗议，焚烧以色列和美国国旗。

10月18日，人们在伊朗德黑兰举行集会。当日，突尼斯、土耳其、伊朗等多国民众举行集会，表达对巴勒斯坦人民的支持，并谴责针对加沙城医院的袭击。新华社记者 沙达提 摄

在美国国内，数百名抗议者日前进入美国国会众议院办公楼举行示威活动，高喊“让加沙活下来”等口号，呼吁巴以双方实现停火，后被警方逮捕。在法国，数千人近日参加在首都巴黎市中心举行的支持巴勒斯坦人的示威活动。

埃及阿拉伯政治和战略研究中心副主席穆赫塔尔·戈巴希说，美国的偏狭态度“令人发指，具有挑衅性，而且不道德”，“美国不公正的行为以前所未有的方式激怒了阿拉伯世界”。

黎巴嫩贝鲁特美国大学历史系讲师马克拉姆·拉巴赫说，拜登“不关心阿拉伯人想要什么或怎么想，也没有发表温和的言论。相反，现在所做的一切都是在呼唤战争”。

巴勒斯坦政治分析人士易卜拉欣·拉巴亚说，拜登多次表态支持以色列，这是加沙人道主义危机持续的重要原因。叙利亚政治问题专家艾哈迈德·阿什卡尔也认为，美国对以色列的坚定支持令局势失衡加剧，令人道主义危机持续。

“美国是导致巴勒斯坦问题长期存在的幕后黑手”

美国政府被指责多年来在巴以问题上“拉偏架”。拜登政府上台后做出的相关承诺迄今均未兑现，包括推动巴以和平、重开负责巴勒斯坦事务的驻耶路撒冷总领事馆、阻止以方扩建定居点等。巴勒斯坦智库学者齐亚德表示，押注美国解决巴勒斯坦问题是“海市蜃楼”。

美国有线电视新闻网报道称，尽管拜登政府声称支持通过“两国方案”解决巴以冲突，但他们几乎没有为此目标采取什么行动，看上去也未做出积极努力。

伊拉克大学新闻学教授穆罕默德·朱布里说：“美国对巴勒斯坦问题的态度充满偏见和不公，这是导致该问题持续几十年的主要原因。美国是导致巴勒斯坦问题长期存在的幕后黑手，对巴勒斯坦人民所遭受的不公负有责任。”

叙利亚政治问题专家阿什卡尔认为，美国一贯偏袒以色列，这种立场不符合公正原则，令巴以冲突不断发生，加剧了巴勒斯坦人民的苦难，对达成公正、持久和平构成了阻碍。（参与记者：邱夏、姚兵、沈丹琳、王昊、冀泽、柳伟建、谢昊、沙达提、董亚雷、汪健）

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