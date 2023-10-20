毛里塔尼亚经济与可持续发展部长萨利赫接受人民网专访。人民网 杨春燕摄

人民网北京10月20日电 （曾书柔、瓦利德、杨春燕）来华参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的毛里塔尼亚经济与可持续发展部长萨利赫18日对人民网表示，中国提出的支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为“一带一路”下一阶段的发展设定了清晰的愿景和路线图，毛里塔尼亚高度支持，并希望深度参与其中成为共建 “一带一路”的重要合作伙伴。

萨利赫说，共建“一带一路”倡议十年来取得的成果令人印象深刻，框架下的合作项目数量之大、种类之多、执行效率之高、影响之深远，均令人赞叹。过去十年，得益于“一带一路”倡议，非洲国家在铁路、港口、公路、农业等领域取得的成就令人瞩目。他说：“‘一带一路’有关基础设施互联互通、消除贫困等倡议与非洲国家求发展的愿望不谋而合。毛里塔尼亚在共建‘一带一路’中受益匪浅，希望未来能在贸易畅通、经济联通方面更深入参与其中。”

萨利赫表示，毛里塔尼亚与中国拥有深厚情谊，始终保持相互尊重和互利合作关系，在农业、卫生和培训等领域的合作有着杰出成就。中方援建并扩建的友谊港如今是毛里塔尼亚经济和外贸动脉，为促进毛里塔尼亚发展作出了重大贡献。

萨利赫强调，毛里塔尼亚视中国为重要合作伙伴，期待中国能在毛里塔尼亚经济转型和产业升级方面发挥作用。据悉，毛里塔尼亚目前正致力于从海鲜等低附加值原材料出口转向发展制造业，以实现更高的附加值。

萨利赫说，受益于共建“一带一路”，毛里塔尼亚人民获得了更多的就业机会，还通过技术转让与职业培训提高了技能，继而大大改善了民生。他表示，毛里塔尼亚愿继续与中方共商共建共享。

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