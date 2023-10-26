人民网索非亚10月26日电 （记者禹丽敏）传统的保加利亚服饰令人称奇，旗袍、汉服也轮番登场……日前，由索非亚中国文化中心、中国浙江宁波纺织服装职业技术学院以及中保文化旅游交流协会共同主办的中保传统服饰文化交流展演在索非亚中国文化中心上演。同日，“红帮服饰技艺工作坊”也于索非亚正式揭牌，为中保两国服饰文化交流再添浓墨重彩的一笔。

活动当天，浙江省宁波市代表团张平主任一行、索非亚中国文化中心主任洪海、中国驻保加利亚大使馆文化参赞关盺、保加利亚国家美术学院时尚系系主任亚娜·科斯塔迪诺娃及三位教授、保加利亚时尚设计师根纳季·布列斯涅夫等中保两国文化、教育、商会、服装时尚、媒体领域代表共50余人出席。中保文化旅游交流协会负责人维塞琳娜·安杰洛娃和中国—中东欧国家职业院校产教联盟理事长、中国浙江纺织服装职业技术学院院长郑卫东分别在现场和线上致辞。

在时装秀的首个环节，保加利亚服装设计师斯韦特兰娜·迪米特罗娃带来了她设计的最新系列“保加利亚—民族”。这位年逾70的设计师以多样化的保加利亚传统服饰，展现了不同民族地区的文化特点。

接着，中国传统服饰璀璨登场，来宾们欣赏到了多种款式和风格的旗袍和汉服，深刻体验了中国传统服饰之美。

此外，保加利亚国家美术学院时尚系的学生们也在时装秀中展示了他们的作品，表达了他们对于中保服装文化传承和创新的热情。

活动相关负责人表示，此次中保传统服饰文化交流展演的成功举办进一步加深了中保两国之间的服饰文化交流，体现了中保时装传统与创新的融合，为中保年轻设计师搭建了一个展示平台，促进了文化互鉴。

(责编：苏缨翔、杨牧)