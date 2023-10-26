来源：中国经济周刊

中国经济周刊-经济网讯（记者 郭志强） 10月25日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进中国建筑长沙机场T3航站楼项目，深入项目建设现场，亲身感受智慧建造、绿色建造、数字建造等技术在项目实施中的运用。

长沙机场T3航站楼项目现场负责人向《中国经济周刊》记者介绍称，“项目建设正稳步推进中，目前已于9月30日完成非影响混凝土主体结构封顶任务，预计于10月31日完成重要里程碑节点——首区网架提升。该项目自开工建设以来，把智慧赋能、数字建造理念贯穿于项目建设过程之中，一批先进数字技术带来的安全感、便利性正为项目建设提速持续赋能。”

在建设过程中，长沙机场T3航站楼项目建设团队始终遵循“智慧赋能 数字建造”理念，积极打造“数字工地”。充分应用利用物联网、大数据、AI、5G与BIM的集成应用等核心技术，实现对工地的实时监控、数据收集和分析以及智能化管理，提高一线生产班组综合管理水平和施工效率。

采访团在现场看到，中建八局利用BIM+全景巡检系统，现场人员手持全景相机采集工地实际影像，系统后台自动处理采集到的动态视频，生成现场三维实景，通过与BIM设计模型进行比对分析，即可全面了解现场施工情况、提升现场巡检效率。

中建八局相关人士向《中国经济周刊》记者透露，我们还可以借助视频AI监控系统、智能安全帽系统、塔吊智能监控管理系统等十五项应用，共同打造互联协同、智能生产、科学管理的项目信息化生态圈。

“项目打造多元化数字应用场景，致力于将数字化体系应用于项目建设的全生命周期，不仅有效提高施工的精度和效率，更为项目的安全生产提供了坚实的保障。”据上述项目负责人介绍，在建设过程中，项目利用实测实量机器人，通过三维激光扫描，高效、完整地记录施工现场复杂情况，同步与BIM设计模型进行综合对比，直观地展示工程实体与模型的偏差。

据了解，长沙机场T3航站楼项目总建筑面积约50万平方米，是湖南省最大的单体公共建筑，整体呈五指廊向心造型，取意“长沙之星”，是以“平安、绿色、智慧、人文”为建设理念的新一代四型机场。该项目机坪规划机位75个，预计于2026年投入使用，建成后可满足年旅客吞吐量4000万人次，将成为国内交通接驳方式最多、无缝换乘效率最高的现代化立体综合交通枢纽。

(责编：贾文婷、崔越)