 携手看中国｜中外联合采访团体验“景泰蓝”文化交融的绚烂光彩【组图】 

人民网北京10月20日电 （记者于洋）10月20日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团来到中国工艺集团，近距离接触中国著名特殊金属工艺——景泰蓝。

景泰蓝又名“铜胎掐丝珐琅“，俗称“珐琅”或“镶嵌珐琅”。其起源于地中海塞浦路斯岛，后经中国能工巧匠之手，汲取中华民族博大精深艺术养分，让这一技艺在华夏大地绽放异彩。由于其成熟并流行于明景泰年间，主要使用蓝色珐琅釉，故得名“景泰蓝”，景泰蓝曾多次作为国礼亮相中国外交舞台，闪耀文化交融的绚烂光彩。

联合采访团团员经工作人员指导，亲自体验并制作了名为“柿柿如意”的景泰蓝文创手工作品。柬埔寨新鲜新闻网主编皮塞斯·乔告诉记者，这是他第二次来到中国，联合采访带给了他全新的体验，“今天下午，我亲手做了一件工艺品，我深深记住了这项工艺的名字——景泰蓝。虽然这是我第一次接触它，但因为老师的帮助我学习得很快，这会是我一生中难忘的一天！”

据悉，本次联合采访以“加强媒体合作 共创美好未来”为主题，将在北京、贵州、湖南、江西、湖北进行为期9天的联合采访，来自阿根廷、亚美尼亚、贝宁、布基纳法索、智利、柬埔寨、斐济、几内亚、印度尼西亚、伊拉克、尼泊尔、巴基斯坦、越南等16国18家外媒记者，将与中方媒体记者携手实地参访，亲身感悟新时代中国新气象。

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