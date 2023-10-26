来源：中国经济周刊

中国经济周刊-经济网讯（记者 郭志强）随着共建“一带一路”深入推进，一批中国设计、中国技术、中国标准、中国方案正不断走向世界。

围绕新的产业结合点，中国优势产业在共建“一带一路”国家也找到了市场机会。10月24日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团走进株洲，近距离感受中交三航局深度融入共建“一带一路”，推动城市更新和产业升级。

“清水塘新能源装备产业新城下一步将精准锚定株洲市核心优势产业，以龙头项目为主导，重点发展高端智造、科技创新、文旅商贸、总部经济等产业形态，加快产业链上下游企业导入，形成规模效应，打造片区百亿产业集群。”10月24日，株洲清水塘投资集团招商服务中心主任徐菲菲接受《中国经济周刊》采访时表示。

株洲清水塘所在片区是国内产业集群规模最大、产品门类最齐全、产业链最完整的轨道交通装备产业聚集地。近年来，中交三航局不断为清水塘片区建设进行保障，加快片区“旧貌换新颜”步伐，使其成为产业发展的洼地，吸引了三一能源装备园、中车双碳园的相继入驻，推动清水塘成为各相关企业理想的创业高地。

湖南株洲清水塘老工业区规模最大时，曾汇集了261家化工企业，累计上缴近500亿元税收，创造了160多项全国第一。光鲜背后，是长期沿袭的“高消耗、高排放、高污染”粗放型发展模式，给城市带来严重污染。

为践行新发展理念，株洲市以建设清水塘产业新城为定位，确定“万亩产业、千亿园区”发展思路，加速“腾笼换鸟”、产业转型升级。清水塘老工业区产业新城整体开发PPP项目由中交三航局投资开发。

在清水塘老工业区产业新城整体开发建设过程中，中交三航局以绿色共建为主线，致力于将这片老工业区打造一座产业和城市深度融合、居民生活更加殷实安康的生态之城、文化之城、活力之城。

中交集团企业文化部执行部长、新闻中心主任查长苗告诉《中国经济周刊》记者，“随着经济社会发展，这片老工业区最早带来生态环境问题，老产业必须升级转型。我们中交集团跟株洲市政府联合投资，把这一片老的化工厂整体搬迁出去，建设一个集基础设施服务、环境治理、生态修复、园区开发以及产业发展服务于一体的现代化产业集群。”

更多的中国方案也在走向共建“一带一路”国家，以中交三航局在阿尔及利亚的阿尔泽港扩建工程为例，该项目建成后将进一步提升阿尔泽港集装箱、散杂件货物等的吞吐量，助力阿尔泽港成为集散货、集装箱、化工、渡轮、船厂等一系列功能的综合性大港，对阿尔及利亚工业区的产业升级、周边就业、社会经济的发展起到积极的促进作用。

日拔大桥项目是中交三航局在砂拉越地区的代表性工程。该项目是东马地区首座双向四车道双塔双索面斜拉桥，大桥建成后将直接贯通民都鲁市区与民都鲁机场，为当地近30万人口提供便利。项目建成不仅使沿线人民群众出行便捷、物流运输更加便利，也将极大推动民都鲁市区及日拔地区的产业经济发展。

查长苗坦言，类似株洲清水塘老工业区产业新城整体开发的成功经验，尤其是城市更新、产业升级模式也在不断向共建“一带一路”国家输出，为这些国家的产业升级提供了可借鉴的经验。

(责编：贾文婷、崔越)