从湘江畔走来，进入岳麓山，一座千年学府——岳麓书院映入眼帘。山上，绿树掩映；江边，波光粼粼，古建筑群坐落在山水之间。10月24日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团穿行在充满活力的湖南大学校园里，不知不觉间，便走到了这座历史悠久的学院门前。

10月24日，坐落于湖南大学校园内的岳麓书院。（本报记者 刘书文摄）

“惟楚有材 于斯为盛”，历经千年而弦歌不绝，学脉延绵的岳麓书院，从昔日书院到现代大学，一直承担着教书育人、为社会输送栋梁之材的任务。这里的一砖一瓦都讲述着育人的故事，一碑一石都镌刻着治学的传奇。“在这里，我了解到中国古代教育的历史。”亚美尼亚通讯社副总编辑内莉·马尔加良说。

10月24日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团参访岳麓书院。（本报记者 刘书文摄）

中轴对称的布局、纵深多进的院落形式，岳麓书院显得庄严、幽远、厚重，这里有启迪智慧的会讲与辩难、有浩如烟海的古代典藏、这里有心灵契合的同窗之谊、有令人景仰的先贤往圣。走过宋、元、明、清，直到今天，形成了从本科、硕士、博士到博士后的完整的人才培养格局。

10月24日，2023“一带一路”媒体合作论坛联合采访团的外国记者参访岳麓书院。（本报记者 刘书文摄）

站在岳麓书院的门前，联合采访团的外国记者认真聆听讲解，不时与讲解员交流，详细了解书院的历史。走到书院中央的讲堂，迎面一屏风正面书有张栻所写的《岳麓书院记》。文中强调，办学的目的不在于追名逐利，也反对以缀辑文辞为教。从岳麓书院到湖南大学，从中国传统教育到现代化的新型学府，这座拥有丰厚文化积淀的殿堂，为学术研究与人才培养提供了范例。

在岳麓书院中央的讲堂，陈列着《岳麓书院记》的屏风。（本报记者 刘书文摄）

“中国的教育传统严谨科学，能够培养很多优秀的人才。”内莉·马尔加良表示，在这里感受到千年弦歌不绝，就像中外交流的脚步也从未间断。

策划：宋静思、刘书文

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