人民网记者 吴思萱

智利国家农业协会主席安东尼奥·沃克在中国香港参加2023年第16届亚洲国际果蔬展览会。智利国家农业协会供图

共建“一带一路”倡议提出10周年之际，围绕“一带一路”框架下的双边农业合作，人民网对智利国家农业协会主席安东尼奥·沃克进行了专访。

采访伊始，沃克高度评价中国近几十年的飞速发展。他赞叹：“中国大力发展现代化的物流和技术，成为全球技术产品制造和出口大国；中国蓬勃发展的科技企业见证了中国在世界舞台上的拼搏精神和竞争能力；中国的基础设施网络在促进全球经济发展中持续发挥关键性作用。”在他眼中，中国经济的快速增长与其适应环境变化的能力、创新研发的能力息息相关。

“共建‘一带一路’倡议给当地发展带来机遇”

沃克认为，共建“一带一路”倡议通过设施联通和贸易畅通搭建平台，不断扩大中国与其他各大洲国家间的政治经济合作。“一带一路”框架下，中国将自身经济与全球市场紧密相连。“10年来，可以明显看到，共建‘一带一路’倡议对世界经济产生重要影响。”

沃克称：“对于多年来与中国保持着友好贸易往来的智利来说，共建‘一带一路’倡议给当地发展带来机遇。”

他重点讲述了三方面的内容：在基础设施领域，共建“一带一路”倡议改善并拓展了智利的基础设施建设，尤其是在交通、能源和电信领域的设施，从而促进智利与亚洲之间的互联互通；在经济贸易领域，共建“一带一路”倡议给智利开拓更广阔的亚洲市场带来便利，推动智利实现出口产品多元化；在金融投资领域，共建“一带一路”倡议吸引更多中国企业在矿产、农业、新能源等智利关键经济领域开展投资。

“高质量农产品助力双边农贸合作”

据中国农业国际合作促进会资料显示，智利是拉丁美洲经济最发达的国家之一，现代农业发展水平较高，主要粮油品种单产水平位居世界前列。沃克指出，智利利用其特殊的地理环境和气候条件发展高效农业，成为世界重要的食品出口国之一。

沃克谈道：“自2005年两国签署自贸协定以来，关税的减免，极大地便利了智利产品进入中国市场。在世界贸易组织条约和双边自贸协定框架下，两国经贸往来十分顺畅。”

他举例说：“据智利国家农业协会数据显示，近年来，智利向中国出口车厘子、葡萄、李子、三文鱼、葡萄酒的年度总额均超上亿美元。”

沃克表示，从中央山谷葡萄种植区产出的优质葡萄酒，到培育生产鲜甜多汁、圆润饱满的车厘子，再到广阔的海岸线孕育品种繁多的海鲜，智利的农产品广受中国市场欢迎。采访中，他强调了智利农产品的4个关键特质：一是品质上乘、口感新鲜；二是标准严格、安全放心；三是丰富多样、覆盖全年；四是践行环保、绿色发展。

沃克说：“随着中国中产消费群体的不断壮大和健康意识的普遍提升，智利高质量的农产品以其天然、有机、绿色的优势，拥有巨大市场潜力，将不断助力双边农贸合作。”

“智中两国在促进农业特色产业发展方面前景广阔”

采访中，沃克讲述他对中国农村发展的看法。他称赞：“中国的乡村振兴战略是解决城乡发展不平衡问题的综合举措。支持农村因地制宜开展建设，是充分利用各地区独特资源和优势、促进农村经济多元化、可持续发展的有效途径。”

在他看来，发展农村特色产业不仅有利于保护当地传统习俗、健全当地文化体系，还能为在城市化和现代化进程中被边缘化的地区创造就业机会和发展机遇。乡村振兴战略有利于减少农村人口外流，增进农民福祉，保障了农村地区的生产动力和经济活力。

沃克指出：“智中两国在促进农业特色产业发展方面前景广阔，可以进一步挖掘农业技术转让、农村特产贸易、农业产业投资、农业人员培训等方面的交流。”

2023年10月17日发布的《中华人民共和国和智利共和国联合声明》明确指出：“双方同意进一步深化农业合作，挖掘中智和智中示范农场合作潜力，推进其改进与建设进程。”

沃克曾担任智利农业部长，并亲自到访过位于天津的中智示范农场，印象深刻。他高度肯定20多年来中智示范农场在推动两国农业交流合作中的贡献，并表示：“智方正在规划建设智中示范农场，旨在引进中国技术，包括蔬菜和果树品种、农业技术、农机设备、组装示范模块等。同时，它也将成为智中两国农业人员间开展交流与合作的平台。”

2023年11月5日，第六届中国国际进口博览会即将于上海国家会展中心举行。沃克表示：“智利国家农业协会高度重视中国市场，与智利水果生产商协会、智利水果出口商协会等合作伙伴，积极参加中国国际进口博览会等重要展会和活动。对于智利水果出口商来说，进博会是一次独一无二的机会，可以向中国市场的广大进口商和消费者展示智利的优质产品。”

(责编：曹欣悦、杨牧)