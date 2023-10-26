图为研修班学员合影。国家林草局宣传中心供图

人民网北京10月26日电 （记者戴楷然）由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的“一带一路”国家履行《联合国防治荒漠化公约》及沙尘暴防治高级官员研修班25日在北京举办，来自伊朗、巴基斯坦、埃塞俄比亚、斯里兰卡、马来西亚等5个国家的30余名学员参加此次研修班。

近年来中国高度重视绿色发展，积极支持绿色“一带一路”建设。经过多年努力，中国成功探索出一套科学的治理模式，荒漠化、沙化、石漠化面积持续缩减，实现了“绿进沙退”和“绿富同兴”。此次研修班旨在搭建《联合国防治荒漠化公约》履约及荒漠化防治国际交流合作平台，为推动落实联合国2030年可持续发展目标作贡献。

国家林业和草原局荒漠化履约工作相关负责人表示，中国在做好国内荒漠化防治的同时，积极开展荒漠化国际合作，分享中国荒漠化防治技术和经验。近年来，中方为“非洲绿色长城”建设提供技术支持，成立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心、中蒙荒漠化防治合作中心等，推动多双边防治荒漠化合作；积极履行《联合国防治荒漠化公约》义务，支持东北亚防治荒漠化、土地退化与干旱网络等区域机制工作；与《联合国防治荒漠化公约》秘书处合作建立“防治荒漠化国际培训中心”“国际荒漠化防治知识管理中心”，积极为相关国家培训荒漠化防治人才。

斯里兰卡林业局高级官员钱迪马·帕拉马库布拉（Chandima Palamakumbura）表示，感谢中方举办此次研修班，为来自不同国家的学员提供交流机会。在共建“一带一路”倡议推动下，斯里兰卡与中国在相关领域开展了密切合作，取得积极成果。中国在荒漠化防治领域取得巨大成就，希望学习借鉴中国技术与经验。

埃塞俄比亚林业发展局丹尼尔·吾库（Daniel Worku）表示，在气候变化影响下，非洲面临干旱、粮食安全等多重挑战。在共建“一带一路”倡议下，中方积极支持非洲绿色长城建设，为相关国家提供资金和技术支持，在荒漠化防治、森林可持续发展等领域开展务实合作，促进非洲绿色发展。

据悉，此次研修班为期21天，将举办课堂授课、文化参观、交流座谈等活动，赴宁夏银川、吴忠、中卫等地考察，了解中国荒漠化防治及履约故事，与各国学员分享中国在荒漠化防治等方面的技术和经验。（完）

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