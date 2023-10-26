中国经济周刊-经济网讯 （记者 石青川）“这个价格就能吃到正宗的宜宾燃面，喜欢的朋友，今天一定不能错过……”主播热情洋溢的声音从四川宜宾“京东·西南数字化产融平台”中心传出，来自全国各地累计上百亿元的订单在这里成交。

10月24日上午，首届国际传播“丝路奖”获奖代表采访团来到“长江第一城”四川宜宾，在由宜宾三江汇海科技集团与京东集团共建的数字化产融平台——“京东·西南数字化产融平台”，亲身体验“买全球、卖全球”的“中国速度”。

在三江汇海科技集团展厅里，首届国际传播“丝路奖”获奖代表现场调研 “京东·西南数字化产融平台”运行情况与主要功能后，通过二维码体验了在小程序内“买全球、卖全球”的方便快捷。

在工作人员的推荐下，《巴基斯坦观察家报》社长高哈尔·扎希德·马利克选择了感兴趣的“宜宾生活油樟礼盒”与“宜宾燃面盒装版”两款商品。当高哈尔第二天在广州的酒店收到网购的宜宾特产时除了兴奋更有震撼，他对于前一天下单第二天就能收到快递的“中国速度”叹为观止：“这个订单令我印象深刻，我不知道这是如何实现的，但他们的管理与技术令人赞叹，快递的响应速度出乎我的意料。”

“非常快！”提到对宜宾“京东·西南数字化产融平台”的印象，来自乌干达网购收到宜宾特色手办礼的穆巴拉克·穆加贝脱口而出。

这样的“中国速度”离不开“一带一路”建设中“数字经济”的技术底座。“数字化”的应用构建起“实体+贸易+金融”互为支撑、协同发展新模式，有效服务宜宾实体经济与产业体系。

据介绍，依托京东沉淀的数据实力，截至2023年10月10日，“京东·西南数字化产融平台”已积累56.99万注册用户、总交易额突破108亿元；“宜人宜礼”品牌已开发864款产品，产地覆盖了宜宾所有区县，带动就业上万人，拉动产值超亿元。此外，平台还通过数字化手段帮助农业基地提升产销效率，推动农民增收。

首届“丝路奖”获奖嘉宾对四川宜宾当地农产品销售方式产生了浓厚兴趣。摄影 石青川

来自肯尼亚的罗杰斯·萨巴纳与来自乌干达的穆巴拉克·穆加贝在工作人员指导下点击查看一款宜宾特色农产品。 摄影 石青川

《巴基斯坦观察家报》社长高哈尔·扎希德·马利克体验中国网购。 摄影 石青川

（来源：中国经济周刊）

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