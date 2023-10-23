新华社北京10月23日电 10月23日，国务院总理李强同日本首相岸田文雄就中日和平友好条约缔结45周年互致贺电。

李强表示，45年前，两国老一辈领导人和政治家作出缔结中日和平友好条约的战略决断。条约以法律形式为中日这两个邻国确立了和平共处、世代友好的大方向，强调反对霸权主义，成为两国关系发展进程中的重要里程碑。45年来，中日关系取得了来之不易的发展成果，增进了两国人民福祉，也为地区乃至世界的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。

李强指出，中方愿同日方一道，重温缔约精神，牢牢把握两国关系正确发展方向，致力于构建契合新时代要求的中日关系。

岸田文雄表示，日中和平友好条约明确写入发展两国间持久的和平友好关系。45年来，双方以此为指引，为日中关系发展奠定基础，维护和发展了两国和平友好关系。日中两国对地区乃至世界的和平与繁荣肩负重要责任，在广泛领域拥有合作潜力，双方共同致力于构筑建设性、稳定的日中关系具有重要意义。日方愿同中方重温条约精神，努力推动日中关系取得更大发展。

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