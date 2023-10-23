国际在线报道（记者 徐璟、张威伟）：在北京出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的尼日利亚副总统卡西姆·谢蒂马（Kashim Shettima）日前接受CGTN豪萨语记者专访时表示，共建“一带一路”倡议对非洲发展意义重大，为包括尼日利亚在内的非洲国家基础设施建设发挥了重要作用。在此次高峰论坛上，尼中取得了丰硕的合作成果。尼日利亚高度认可习近平主席提出的全球发展、安全和文明三大倡议，愿与中国携手，共同促进世界和平稳定。

“一带一路”倡议对非洲发展意义重大

谢蒂马认为，“一带一路”倡议对非洲发展意义重大，为非洲国家基础设施建设发挥了重大作用。就尼日利亚而言，尼中合作的铁路项目对尼日利亚道路交通网的建设、经济发展与民生改善起到了关键性作用。已经建设完成并开始营运的卡杜纳—阿布贾段铁路对尼经济、社会的发展起到了不可估量的作用。他说，这次高峰论坛上，双方就基础设施建设合作达成高度共识，将继续推动相关铁路项目建设。

全球发展、安全和文明三大倡议适用于非洲

谢蒂马认为，习近平主席提出的全球发展、安全和文明三大倡议适用于非洲国家。作为世界大国，中国从未向他国宣战，更未曾殖民他国，始终以平等互利、共同发展的态度处理国际关系。中国崇尚和平、互利共赢。谢蒂马表示，这是他首次参加“一带一路”国际合作高峰论坛，中国政府对包括他在内的非洲来宾的真诚接待，让非洲国家感受到中国的诚意。

谢蒂马说，尼日利亚是非洲人口最多的国家，劳动力和自然资源丰富。尼方对合作有信心，愿意在共建“一带一路”倡议下继续加强尼中政治互信、文化认同和经济合作，为促进世界和平与稳定发挥作用。

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