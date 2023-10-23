中新网10月22日电 2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。十年来，中国把绿色发展理念融入共建“一带一路”各领域，既为世界经济增长开辟了新空间、搭建了新平台，也为全球生态环境治理给出了中国方案，持续造福共建“一带一路”的各国人民。

绿色已成为共建“一带一路”的鲜明底色。

中国方案

“一带一路”倡议提出以来，中国制定印发了推进绿色“一带一路”建设和生态环境保护合作等方面的政策文件，采取了绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一系列举措。

2015年，国务院授权发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出“在投资贸易中突出生态文明理念，加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作，共建绿色丝绸之路”。

2017到2022年，国家发展改革委、外交部、商务部、生态环境部(原环境保护部)等部门先后发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》《“一带一路”生态环境保护合作规划》《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，为绿色丝绸之路建设谋划了时间表和路线图。

十年间，中国生态环境部与中外合作伙伴共同发起成立“一带一路”绿色发展国际联盟，已有来自43个国家的150余家中外合作伙伴，包括26个共建国家的环境主管部门。

十年成就

中国持续造福参与共建“一带一路”的各国人民，已实现了由全球环境治理参与者，到引领者的重大转变。

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间举办的共建“一带一路”绿色成果展，恰呈现了十年变迁。

在共建“一带一路”首倡之地——哈萨克斯坦，中国建设者与当地企业共同投资建设的谢列克风电场，被列入中哈产能合作重点项目清单。

该项目总装机规模60兆瓦，于2022年7月实现全容量并网发电，每年可为当地提供约2亿千瓦时的电力，可大幅缓解哈萨克斯坦南部地区电力短缺、电力生产结构单一的状况；同当地传统的燃煤发电相比，可年均减少约16万吨以上的二氧化碳排放，为哈萨克斯坦可再生能源发展目标做出积极贡献，助力哈萨克斯坦政府减碳目标的实现。

2022年，卡塔尔成功实现了首届“碳中和”世界杯的承诺：世界杯最大场馆卢赛尔体育场为可持续体育场馆的建设提供了成功范例，卡塔尔首个绿色太阳能光伏项目阿尔卡萨光伏电站是世界上单体容量最大的光伏项目之一，新能源客车的加入使卡塔尔的绿色公交系统为球迷和游客提供了环保的出行方式。这背后都有着中国建设者的身影。

近日通车的雅万高铁，连接印度尼西亚首都雅加达和第四大城市万隆，全长142.3公里，最高运营时速350公里，从雅加达到万隆的旅行时间将由3个多小时缩短至40分钟，极大提升当地绿色出行比例，带动沿线经济社会发展。

美好未来

如今，中国的绿色发展理念，正帮助“一带一路”共建国家创造更美好的未来。

位于沙特西部塔布克省的红海公用基础设施项目，是沙特“2030愿景”中的一项重点工程。其储能项目储电量高达1300兆瓦/时，是全球最大离网储能项目，可供红海旅游区完全依靠再生能源供电。

在海岛间的输电网络建设中，来自中国的海底自动机器人下水作业，采取严格的环境保护措施，最大程度减少对海洋生物的影响。建设多座由人工湿地组成的“污水处理厂”，实现了新城生活污水的可循环使用。

在非洲，肯尼亚第二大河阿西河与斯瓦克河的交汇地区属于半干旱地区，当地居民取水耗时、费力、价格昂贵。

中国企业承建的斯瓦克大坝项目，是肯尼亚实现2030年远景发展规划和“四大发展目标”的旗舰项目。项目建成后可缓解130多万人的生活用水和灌溉问题，改进土壤耕作条件，缓解食物短缺问题。

在“一带一路”倡议共建国家，类似的、由中方建设的项目还有很多。

在近日举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛上，联合国秘书长古特雷斯指出，我们需要与自然和谐共生，而不是向自然发动战争。绿色丝绸之路是一个工具，可以帮助我们走出过去的死胡同，走上一条造福人类和地球的新路。

习近平生态文明思想研究中心负责人介绍，共建“一带一路”倡议10年来，中国把绿色发展理念融入各个领域，让绿色切实成为共建“一带一路”的鲜明底色。站在十周年的节点回望过去，愿将这一承载时代使命的世纪工程以“绿色成果展”的形式展现出来，既向公众提交了共建“一带一路”的绿色答卷，也是对未来美好愿景的展望。

(责编：崔译戈、崔越)