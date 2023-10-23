参考消息网10月22日报道德国《世界报》网站10月19日刊登题为《美国债务危机——美国正在经历投资者的历史性外逃》的文章，作者是霍尔格·切皮茨，内容编译如下：

这听上去像是历史的讽刺。就在评级机构标准普尔可能为曾经破产的希腊恢复投资级别的一周，美国却让金融市场陷入了一种国债危机。

这并不是说美国濒临破产，但投资者正在逃离美国政府债券。许多投资者担心美国的公共财政失控。

这种担忧从美国国债收益率持续上升中可见一斑。19日，10年期美国国债收益率为4.97%，达到2007年以来的最高值。30年期国债的收益率则超过5%。

这一发展趋势之所以引人关注，是因为在地缘政治风险加剧时，美国政府债券实际上应该受欢迎。投资者会将资金转向政府债券这一安全的资产类别。当更多的资金流入债券时，长期债券的收益率就会下降。然而，尽管中东地区爆发危机，美国国债收益率却在不断上升。投资者正在转向被他们视为更安全避风港的黄金或石油。

债券市场正在酝酿灾祸。因为利率上升意味着之前的国债持有者会遭受极大损失。政府借贷成本的飙升使美国的高额债务成为关注焦点。投资者要求对持有长期债券给予更高的补偿，从而削弱了当前债券的价值。

这些数字让许多债券投资者坐立不安。美国债务目前呈现爆炸式增长，刚刚突破33万亿美元大关，相当于国内生产总值(GDP)的122%。

在低利率时期，投资者忽视了美国负债的增加。然而，美国在过去12个月中支付的利息成本已达到前所未有的6340亿美元。

这相当于GDP的2.3%。根据美国国会预算办公室的计算，到2033年，利息支出将占GDP的3.6%，到2053年，占比将达到6.7%。

这或将开启恶性循环：利率上升导致融资成本上升，这意味着必须发行更多新债券，而这反过来又会导致利率上升，进而造成财政状况更加不可持续。

大量新债券已经涌入市场。平均而言，美国的债券发行量比去年增加了23%。一些人已提到债务海啸。

令投资者担忧的还有华盛顿的政局。凯文·麦卡锡下台后，众议院尚无多数党领袖，因此仍然存在真空。可能的继任者吉姆·乔丹在第二轮投票中未获得必要的票数。

这使得美国政治陷入瘫痪。美国本就非常分裂，以至于终结负债遥遥无期。

民主党希望为绿色转型提供补贴，并抵制削减社会开支。而共和党人不希望增税。但对冲基金经理保罗·图德·琼斯等专家认为，美国要恢复国家财政平衡需要做两件事：削减开支和增加税收。

来源：参考消息网

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