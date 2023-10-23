以色列国防部长22日表示，以军即将对加沙地带发动的地面攻势可能会持续三个月。同一天，由17辆卡车装载的第二批人道救援物资从拉法口岸进入加沙地带。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以国防部长：地面攻势或将持续三个月

据以色列媒体报道，以国防部长加兰特22日说，以军即将对加沙地带发动的地面攻势可能会持续三个月。

加兰特在位于特拉维夫的以空军指挥中心说，如果以色列成功消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），这将是以军在加沙地带的最后一次地面攻势。“这需要一个月、两个月甚至三个月时间，但最终不会有哈马斯。”

埃及军方22日发表声明说，以军坦克当天因“失误”击中埃以边境一座埃及军事哨所，导致多名埃及士兵受轻伤。以军在一份声明中说，一辆以色列坦克当天“意外”开火并击中埃及的一个军事哨所。以方将对具体情况展开调查。

以军与黎巴嫩真主党在以黎边境的交火22日仍在继续，并造成人员伤亡。以政府发言人同日表示，以方仍在努力避免开辟北部战线，以方对两线作战“不感兴趣”，首要目标仍是摧毁哈马斯。

第二批人道救援物资从拉法口岸进入加沙

17辆装载人道救援物资的卡车22日从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。这是21日以来第二批人道救援物资从拉法口岸运往加沙地带。

埃及非政府组织“埃及食品银行”志愿者拉伊德·贾巴利在拉法口岸埃及一侧接受新华社记者电话采访时说，这批救援物资由埃及红新月会等机构捐赠，包括食品、医疗用品、水、毯子、衣服等，将交付给加沙地带的联合国、巴勒斯坦红新月会、红十字国际委员会的工作人员。

根据联合国人道主义事务协调厅的数字，加沙超过14万个住所在以军打击中受损，约占全部住所的三分之一，其中将近1.3万个完全被摧毁；约有160万人在以色列持续袭击中流离失所，约占加沙地带人口六成以上。

哈马斯称有意再释放两名被扣押人员

多家媒体22日报道，哈马斯21日表示有意再释放两名被扣押人员，但以色列政府拒绝接收。以方否认这一说法，称这是哈马斯的“虚假宣传”。

据伊朗法尔斯通讯社等媒体报道，哈马斯下属武装派别卡桑旅发言人阿布·乌拜达21日说，哈马斯已通知卡塔尔，出于人道主义考虑，准备于22日再释放两名女性被扣押人员。

针对哈马斯的上述表态，以色列总理办公室21日发表声明说，以方拒绝回应哈马斯的“虚假宣传”，将继续尽力解救所有被扣押人员。（综合新华社驻外记者报道；编辑：徐晓蕾、惠晓霜、王丰丰）

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