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通讯：20辆卡车物资仅是“沧海一粟”——联合国官员呼吁加大对加沙地带援助

2023年10月23日09:06 | 来源：新华网
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　　新华社加沙/开罗10月22日电 通讯：20辆卡车物资仅是“沧海一粟”——联合国官员呼吁加大对加沙地带援助

　　新华社记者柳伟建 李芮 姚兵

　　在与加沙地带南部毗邻的拉法口岸埃及一侧，50岁货车司机艾哈迈德·拉杰卜满面尘土。为了将援助物资送进加沙，他已在这里等了十天。

　　10月21日，新一轮巴以冲突爆发两周后，以色列方面第一次允许载有医疗用品、食物和水的20辆货车进入加沙地带。随后，口岸再次关闭。

　　“我和几十个同伴有人运载着药品，有人运载着食物。”拉杰卜告诉新华社记者，他当天没能首批进入加沙。“今天我无法开车到加沙一侧，希望明天能把援助物资送到加沙民众手中。”

　　约200辆运送援助物资的卡车仍在等待，队伍长得看不到头。等候的日子里，拉杰卜和其他司机夜里睡在车上，白天盼着口岸开启。“这里的条件恶劣，夜里温度很低。我听到好多次以色列袭击口岸另一侧的声响。”拉杰卜说，加沙人“正遭受饥饿、恐惧和死亡的威胁”。

　　“虽然我十分想念家人和孩子，他们也非常担心我，但在把援助物资送到加沙前，我决不回家！”拉杰卜语气坚定地说。

　　在拉法口岸加沙一侧，红新月会工作人员马哈茂德·阿布·阿塔从20日晚就一直在等待。“我很担心开放口岸的调解努力失败，那意味着加沙民众将遭受越来越多的痛苦。”他对新华社记者说。

　　根据联合国人道主义事务协调厅的数字，加沙超过14万个住所在以军打击中受损，约占全部住所的三分之一，其中将近1.3万个完全被摧毁。

　　“这20辆卡车援助物资只是‘沧海一粟’，加沙需要的是2000辆卡车！”世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安说。新一轮巴以冲突爆发前，平均每天有超过400辆运送援助物资的卡车进入加沙地带。

　　联合国多名官员21日呼吁：“加沙地带陷入灾难性局面，我们需要更多、更多、更多卡车和持续不断的援助。”

　　在加沙城，赫芭·穆什塔哈本该迎来自己的第一个宝宝，但几天前，在以色列持续空袭中，她因难产失去了生命。她36岁的丈夫艾哈迈德·穆什塔哈告诉新华社记者，他们从加沙城的家里逃了出来，和亲戚们住在一起。“那天晚上，赫芭突然临产，但以色列持续轰炸，我们根本没办法送她去医院。我就这样听着她痛苦地尖叫，直到第二天早上，她死了。”

　　联合国人口基金巴勒斯坦分支日前在社交媒体上表示，加沙地带约有5万名孕妇无法获得基本医疗服务，其中约5500名孕妇将在10月分娩。

　　86岁的费里亚尔·阿卜杜勒·哈迪近日再次进入难民营，这次是在南部城市汗尤尼斯。她用颤抖的声音告诉新华社记者：“以色列飞机摧毁了我们在拜特拉希亚的房子。巴勒斯坦人不得不逃离自己的家园，无家可归。这又让我回想起75年前的可怕时刻！”

　　1948年第一次中东战争爆发后，大批巴勒斯坦人流落他乡成为难民。那时，年仅11岁的哈迪也被迫跟随父亲离开故土。如今，哈迪的儿子穆罕默德·阿卜杜勒·哈迪已是8个孩子的父亲。他说：“以色列和哈马斯之间持续不断的冲突，让敌对和紧张成了恶性循环。”

　　在他看来，巴勒斯坦人没有水、食物、电、燃料，甚至失去生命，而“美国政府及其西方盟友仍在支持以色列的军事行动，为他们提供军援，让无辜的加沙民众承担最悲惨的后果”。

　　美国总统拜登本月20日向国会提出一项总额约1060亿美元的特别拨款请求，其中143亿美元将用于军事援助以色列。美国还在联合国安理会层面竭力阻挠国际社会化解冲突的努力。继16日对俄罗斯起草的关于加沙人道问题的决议草案投出反对票后，美国18日又否决了一份由巴西起草的决议草案。该草案获得12个安理会成员赞成，只有美国投了否决票，致使草案未获通过。

　　多年来，美国政府在巴以问题上始终“拉偏架”。巴勒斯坦政治分析人士易卜拉欣·拉巴亚认为，“美国应感到羞耻”，拜登政府多次表态支持以色列，是加沙人道主义危机持续恶化的重要原因。他认为，拜登政府把巴以冲突当成选举的重要棋子，为了国内选情维护以色列利益，完全不顾加沙民众的死活。

　　根据联合国人道主义事务协调厅的最新评估，约有160万人在以色列持续袭击中流离失所，约占加沙地带人口六成以上。（参与报道：伊马德·德里姆利、萨那·卡迈勒、艾哈迈德·戈马、艾哈迈德·沙菲克）

(责编：崔译戈、崔越)

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