新华社法兰克福10月22日电 通讯：以书为媒 融通中外——中国出版为法兰克福书展注入澎湃活力

新华社记者

为期5天的第75届法兰克福书展于22日闭幕。近百家中国出版单位携5000多种精品图书和出版物参展，举办十余场融合中外文明、促进交流互鉴的精彩活动，成为书展中一道亮丽的风景线。

作为全球规模最大的出版行业展会，法兰克福书展在世界图书出版文化事业中具有较高影响力，也是各国出版机构积极展示出版与创新成果、增进行业沟通交流的重要平台。据法兰克福书展的数据显示，今年参展的中国出版机构数量为近5年来最高。中国展商亮出琳琅满目的特色书籍和出版物，并围绕中外文明交流互鉴、版权贸易、文化传播和科技发展机遇举办特色活动。

在书展期间，中国作家协会、中国图书进出口（集团）有限公司共同举办“新时代文学攀登计划·扬帆计划”之“中国文学世界行”启动仪式暨图书版权签约仪式。法兰克福书展副主席克洛迪娅·凯泽（中文名柯乐迪）在启动仪式上致辞表示，很高兴又在法兰克福书展的活动上看到这么多中国出版界朋友，在这里展出中国出版界孕育出的创意。

中国国际传播集团（中国外文局）所属中国国际图书贸易集团公司（国图集团）是中国唯一一家参展次数达50次的参展商，近日举办法兰克福书展参展50周年纪念活动。中国国际传播集团副总裁、中国外文局副局长陆彩荣表示，法兰克福书展等国际书展是一种特殊的“媒介”，为世界各国开展文化交流和文明互鉴提供平台，有效助力了中华文化“走出去”。

本届书展上，文化类图书尤为受到关注。浙江大学出版社和施普林格·自然集团一同主办了“良渚文明丛书”英文版新书发布和德文版签约活动，宣布完成“良渚文明丛书” 全11册的英文翻译及合作出版，并计划下一步进行德文的翻译和出版。

施普林格·自然集团大中华区总裁汤恩平表示，双方合作的基础是“对中国研究成果和知识的国际化传播有着共同愿景”，他期待在未来将“继续努力，打开探索和理解大门，搭建文化和语言的桥梁，使良渚文明为更广泛的国际读者所了解”。

此外，同济大学出版社在书展期间举办中国园林艺术领域的经典著作《说园》德文版新书交流会；浙江出版联合集团举办《寻纸》新书分享推介会暨版权输出签约仪式，并与俄罗斯贝驰出版社签署版权输出协议。贝驰出版社版权总监马西米利亚诺·帕加尼表示，《寻纸》为外国人了解中国古法手工造纸技艺提供窗口，相信这本书定会深受俄罗斯读者欢迎。

在书展首日，中南传媒与法兰克福书展签署战略合作框架协议，从内容生产、融合发展、文化服务等方向助力中外出版交流，共建国际出版生态。展会期间，中国外语教学与研究出版社（外研社）与施普林格·自然集团宣布在全球共同推广“中华思想文化术语翻译”慕课，将首次以线上课程的形式向海外介绍中国主题内容，覆盖167个国家和地区的课程用户。

施普林格·自然集团人文图书副总裁米丽娅姆·普特（中文名裴米娅）在接受采访时说：“我们首次与中国出版社合作推出慕课在线课程，也代表着施普林格·自然与外研社合作的一座里程碑，期待与中国伙伴一同发掘更多合作机遇。”

参展的中国出版代表普遍表示，在全球规模大和影响力高的法兰克福书展能够窥见出版行业的发展趋势和机遇，他们期待借助书展这一平台与各国各类出版机构广泛交流，加深对行业趋势和新兴领域了解，推进出版国际合作，共同在变革中抓住机遇迎接挑战。（参与记者：单玮怡、李超、杜哲宇、何丽丽、许舜达）

(责编：王禹蘅、崔越)