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美国非洲问题专家：“一带一路”倡议让全世界受益

2023年10月23日09:01 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月22日电（记者邓仙来 许缘）美国非洲问题专家劳伦斯·弗里曼近日接受新华社记者专访时表示，“一带一路”倡议提出十年来为改善全球政治经济关系作出重要贡献，让全世界受益。

弗里曼专注非洲政治经济和发展问题研究超过30年。他认为，电力严重短缺是非洲面临的最棘手基础设施问题，不但加剧贫困，更在“杀害”非洲人。他说，“这不是隐喻”，因为没有电，工农业生产及医院等民生基础设施都无从谈起。中国正与众多非洲国家积极合作解决这一问题。“一带一路”项目在非洲涵盖能源、港口、机场、公路、铁路、学校等方方面面，中国对非洲基础设施建设和经济社会发展的参与不可替代已是不争的事实。

作为非洲问题专家，弗里曼曾就经济发展政策为撒哈拉以南非洲多国政府建言献策，也是非洲多个“一带一路”项目的亲历者，对中国援非铁路项目印象尤其深刻。2016年，弗里曼在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴参加了中非产能合作早期收获项目亚的斯亚贝巴至吉布提电气化铁路通车仪式。2021年，弗里曼首次在非洲乘坐火车，正是在中国承建的尼日利亚阿布贾至卡杜纳铁路（阿卡铁路）上。

“以前，我只能在崎岖不平的公路上开车往返阿布贾和卡杜纳。阿卡铁路建成后，这段旅程缩短至两小时，感觉好极了，我享受每一秒钟的乘车体验。”弗里曼说。

谈到部分美国政客对“一带一路”倡议的无端指责和恶意攻击，弗里曼表示，所谓中国在非洲推行“债务陷阱外交”已被专家反复证伪，中国从不干涉“一带一路”共建国家内部事务，“一带一路”项目贷款没有附加条件。弗里曼说，美国外交官和国会议员等一再无凭无据地抹黑中国对非政策，“这已经不是无视事实，而是蓄意散布虚假信息”。

(责编：王禹蘅、崔越)

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