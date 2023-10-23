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阿根廷举行大选

2023年10月23日08:59 | 来源：新华网
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新华社布宜诺斯艾利斯10月22日电（记者王钟毅）阿根廷22日举行全国大选，选民将在5名候选人中投票产生阿根廷新一届总统和副总统，以及43名南方共同市场议会议员、130名国会众议员和24名国会参议员。

投票从当地时间8时开始，18时结束。为保障大选顺利进行，阿根廷全国出动约8.6万名军警维持秩序。

根据阿根廷宪法，总统候选人需要获得超过45%的选票，或获得超过40%的选票且得票率领先第二名10个百分点，才能当选。否则，得票数居前的两名候选人将进入第二轮投票，得票数高者当选。第二轮投票定于11月19日举行。

在今年8月举行的初选中，极右翼选举联盟“自由前进党”的唯一候选人、国会众议员哈维尔·米莱获得29.86%的选票；中右翼选举联盟“合力变革”联盟得票率为28%，其选出的候选人是前国家安全部长帕特丽夏·布利里奇；中左翼执政联盟祖国联盟得票率为27.28%，其推举的候选人是现任经济部长塞尔希奥·马萨。除他们三人外，另有2名候选人得票率超过1.5%，得以进入大选第一轮投票。

当选总统将于12月10日正式就职，任期四年。

(责编：王禹蘅、崔越)

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