新华社东京10月22日电（记者姜俏梅 郭丹）日本国会众议院和参议院补缺选举22日举行。选举管理委员会当晚公布的计票结果显示，执政的自民党在众议院长崎4区和参议院德岛·高知选区的补缺选举中1胜1负。

根据计票结果，自民党新人金子容三在众议院长崎4区补选中当选，而在野党联合支持的无党派人士广田一在参议院德岛·高知选区补选中击败自民党新人西内健，夺回参议院一席。

此次补选是日本首相岸田文雄9月改组内阁以来迎来的首次国政选举。补选前上述两个议席均属自民党。日本媒体报道说，自民党未能保住两个议席对岸田来说打击很大，加之内阁支持率持续走低，预计岸田年内解散众议院举行大选的可能性渺茫。

自民党干事长茂木敏充22日晚表示接受补选结果，强调自民党将切实应对物价高涨、少子化、日趋严峻的国际形势等问题。在野党立宪民主党选举对策委员长大串博志说，此次选举广泛凝聚了在野党力量，是对岸田政权发出严厉批评声音的结果。

众议院长崎4区补选是因为自民党众议员、前地方创生担当大臣北村诚吾去世，参议院德岛·高知选区补选则是因前自民党参议员高野光二郎殴打私人秘书丑闻曝光被迫辞职。据统计，众议院长崎4区补选投票率为42.19%，参议院德岛县和高知县补选的投票率分别为23.93%和40.75%，均创历史新低。

(责编：王禹蘅、崔越)