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听！大熊猫的叫声有多少种？

2023年10月22日16:29 | 来源：海外网
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成都大熊猫繁育研究基地内的大熊猫正在进食。（本报记者 杨烁璧摄）

成都大熊猫繁育研究基地内的大熊猫正在进食。（本报记者 杨烁璧摄）

“大熊猫可以彼此间沟通吗？能和人交流吗？”吉尔吉斯斯坦卡巴尔国家通讯社国际部主任努尔詹·卡斯马利耶娃放下相机提问道。

满足时“咩咩”叫、难过时“咿咿”叫、生气时“汪汪”叫……讲解员一边发声示范一边介绍，“大熊猫可以通过各种各样的叫声，来传递信息。”

10月21日，首届国际传播“丝路奖”获奖代表采访团来到成都大熊猫繁育研究基地（以下简称“熊猫基地”），青山起伏、竹林苍翠，中外记者们一路走、一路拍、一路问、一路听，实地探访“国宝”大熊猫的生存足迹。

外国记者正在询问大熊猫保护相关知识。（本报记者 王影迪摄）

外国记者正在询问大熊猫保护相关知识。（本报记者 王影迪摄）

据介绍，近30年来，基地内的大熊猫数量从1994年的18只，增加到2022年底的237只，增长了12倍。

中外记者正在拍摄大熊猫。（本报记者 张艺开摄）

中外记者正在拍摄大熊猫。（本报记者 张艺开摄）

“大家都很喜欢大熊猫，我们也很喜欢，他们很可爱。”中国国际电视台非洲分台首席平面设计师罗杰斯·萨巴纳拿出手机，和大熊猫拍下一张张合影，“这次到访熊猫基地，让我们更全面地了解大熊猫。”

外国记者正在选购纪念品。（本报记者 张艺开摄）

外国记者正在选购纪念品。（本报记者 张艺开摄）

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。当前，中国正在扎实推进生物多样性保护重大工程，包括大熊猫在内，一大批珍稀濒危物种得到有效保护。

“我读了很多中国的书籍，长期关注中国的主流媒体。多年以来，中国一直坚持人与自然和谐共生的现代化道路，大熊猫得到了很好的保护。”波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇自2014年开始，多次到访中国进行调研，对中国了解颇深。

中外记者正在拍摄大熊猫。（本报记者 张艺开摄）

中外记者正在拍摄大熊猫。（本报记者 张艺开摄）

“中国在绿色能源技术、生物多样性保护上，都有很多先进技术和优秀经验可以分享。我很期待中国的PPP模式（Public Private Partnership，公私合作模式）在未来发挥更大的作用。”法鲁克·博里奇表示。

据介绍，熊猫基地不断攻克圈养大熊猫繁育、种群遗传管理、健康饲养等关键技术难题，使大熊猫种群得以快速增长。联合国开发计划署评价熊猫基地“为建成可自我维持大熊猫圈养种群作出了原创性卓越贡献”。(本报记者 张艺开)

统筹：李 舫

策划：史鹏飞

审核：陈振凯

(责编：崔译戈、崔越)

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