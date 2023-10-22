新华社比利时新鲁汶10月21日电（记者潘革平）中比科技园及旅比华人专业人士协会21日在位于比利时新鲁汶市的中比科技园新建园区共同宣布成立“中欧创新创业苗圃”，以推动科技创新和产业转化，为中比、中欧合作注入新动力。

在第14届“欧洲论坛”暨第五届中比科技交流研讨会与会代表的见证下，旅比华人专业人士协会主席朱平和中比科技园董事长薛倩共同为“中欧创新创业苗圃”揭牌。

据介绍，“中欧创新创业苗圃”是为培育中欧科创人才而专设的项目。由旅比华人专业人士协会和中比科技园共同组建的项目评审委员会首先确定重点扶持和培育对象，随后对其“预孵化”。中比科技园将提供创业办公空间扶持、创新创业培训、创业辅导以及人才交流，并提供相应的政策咨询和财务服务。

经“预孵化”的优质种子项目在通过评审后将进入就地孵化期。届时，中比科技园将提供深度创辅，并与海外创投资源直接对接。

位于比利时瓦隆大区新鲁汶市的中比科技园致力于构建中欧高科技行业“双向绿色通道”，为双方技术支持、战略投资、行业合作及市场准入提供平台和支持。

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