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天府之美绽放英伦

——“你好！中国—天府四川熊猫家园”文化旅游推介会走进伦敦

2023年10月22日12:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦10月21日电 （许立群、余颖、郭锦标）10月20日，“你好！中国—天府四川熊猫家园”文化旅游推介会亮相伦敦威斯敏斯特中央大厅。

中国驻英国大使馆公使赵飞、四川省政协主席田向利、中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶、英中商业发展中心主席约翰·麦克莱恩、英国川商联合总会会长宋汶栗等参加本次推介活动。推介会上，四川省文化和旅游厅厅长戴允康对四川文化旅游进行了主题推介，并热情邀请英国友人走进四川，亲身感受天府之国发展的“快节奏”和休闲舒适的“慢生活”。

中国驻英国大使馆公使赵飞致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使馆公使赵飞致辞。人民网 郭锦标摄

英中商业发展中心主席约翰·麦克莱恩致辞。人民网 郭锦标摄

英中商业发展中心主席约翰·麦克莱恩致辞。人民网 郭锦标摄

戴允康介绍，今年是中国和英国建交51周年，两国经济与文化交流合作持续升温，四川与伦敦更是互为彼此重要的客源目的地。此外，英国与四川文化艺术交流频繁，曾互派团组开展舞蹈、音乐、戏剧等方面的交流合作：四川自贡彩灯一直在伦敦、曼彻斯特、巴斯等城市展出。2022年，四川还和英国“大绘画”执委会一起开展了“艺绘三星堆”活动，未来两地将继续携手，拓展更多的交流合作项目。

四川省文化和旅游厅厅长戴允康作文化旅游推介。人民网 郭锦标摄

四川省文化和旅游厅厅长戴允康作文化旅游推介。人民网 郭锦标摄

中国帜造高级项目经理、英国旅游达人玛丽亚·拉莫尔在现场向大家分享了自己在四川的旅游经历，四川的自然美景、大熊猫以及地道美食都给她留下了深刻印象。她说，四川之行是一场丰富的感官盛宴，令人惊叹的多彩颜色、诱人的美味，独特而古老的文化和传统，令她终生难忘。

英国旅游达人玛丽亚·拉莫尔作来川游历主题分享。人民网 郭锦标摄

英国旅游达人玛丽亚·拉莫尔作来川游历主题分享。人民网 郭锦标摄

英国群英创意全球首席执行官杰米·撒杰特向大家讲述了与四川旅游界的合作经验，并就如何进一步提升四川旅游的国际影响力、吸引更多的英国游客提供了建议。曾多次游历四川的英国友人、城市建筑与文化创意设计师卡姆·帕尼萨，毫不掩饰对四川的喜爱，他说，四川具有不可思议的魅力。

英国群英创意全球首席执行官杰米·撒杰特在现场发言，分享如何进一步提升四川旅游的国际影响力、吸引更多的英国游客。人民网 郭锦标摄

英国群英创意全球首席执行官杰米·撒杰特在现场发言，分享如何进一步提升四川旅游的国际影响力、吸引更多的英国游客。人民网 郭锦标摄

城市建筑与文化创意设计师卡姆·帕尼萨讲述他和四川的故事。人民网 郭锦标摄

城市建筑与文化创意设计师卡姆·帕尼萨讲述他和四川的故事。人民网 郭锦标摄

推介会现场还进行了丰富多彩的表演。四川非遗技艺传承人带来了长嘴壶茶艺、川剧变脸等绝活，让现场嘉宾近距离领略了精湛的非遗技艺。

川剧绝活变脸表演。人民网 郭锦标摄

川剧绝活变脸表演。人民网 郭锦标摄

大厅内，图片展、文创展、互动体验区等展区为与会者提供了沉浸式体验天府文化的机会。在特色文创展区，熊猫文创、蜀锦蜀绣系列、交子系列、油纸伞、漆器、瓷胎竹编茶具，悉数惊艳亮相，吸引众多嘉宾拍照留念。现场嘉宾纷纷排队参加制作木版年画拓印，很多外宾知道中国“福”字的寓意，说要把“好运”带回家。

活动现场的现场文创展、互动体验区、非遗区展示。人民网 郭锦标摄

活动现场的现场文创展、互动体验区、非遗区展示。人民网 郭锦标摄

活动现场的现场文创展、互动体验区、非遗区展示。人民网 郭锦标摄

活动现场的现场文创展、互动体验区、非遗区展示。人民网 郭锦标摄

据了解，此前“你好！中国—天府四川 熊猫家园”文化旅游推介会已相继走进迪拜、东京和马德里。频繁的海外推介交流是近年来四川文旅不断走向国际化的生动缩影，也是推动旅游业界引客入川的重要举措。

围绕世界重要旅游目的地建设，四川旅游设施和服务持续提升。目前，四川省拥有2个国际机场，以及众多国际知名酒店民宿和对外服务能力的旅行社、导游，省内成都、乐山等11个市面向英国等53个国家的公民实施144小时过境免办签证政策，并与西班牙、英国等国在文化旅游领域开展系列合作。

(责编：崔译戈、杨牧)

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