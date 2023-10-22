人民网布鲁塞尔10月21日电 （记者牛瑞飞）10月20日至21日，第十四届全欧华人专业协会联合会（FCPAE）欧洲论坛暨第五届中比科技交流研讨会在比利时举办。来自中欧双方的科技专家和企业家围绕“面向未来，聚势共赢”的会议主题，聚焦“中国企业在欧洲以及欧洲企业在中国的实践”展开探讨。

中国驻比利时大使曹忠明，中国科学技术协会副主席束为，比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署副署长米歇尔·康蓬年，中国驻欧盟使团公使衔参赞高昌林、参赞陈敬全，驻比利时使馆参赞邓永辉，全欧华人专业协会联合会（FCPAE）轮值主席、旅比华人专业人士协会主席朱平，中比科技园董事长薛倩，全欧华人专业协会联合会（FCPAE）主席宋志伟、秘书长刘晓玲及财务长李立，第十四届FCPAE欧洲论坛组委会负责人徐志安等嘉宾共260余人出席了大会。

曹忠明表示，中国坚持把科技创新摆在国家发展全局核心位置。中比、中欧科技创新合作基础稳固，互惠互利性强，前景广阔。希望各方落实会议成果，推动项目交流合作，共创合作新机遇、共谋合作新动能、共拓合作新空间。

全欧华人专业协会联合会（FCPAE）轮值主席、旅比华人专业人士协会主席朱平表示，从2019年开始，旅比华人专业人士协会ACPB携手中比科技园CBTC成功举办了四届中比科技交流研讨会。该研讨会业已成为比利时和国内各行各业学者、专业人士交流与合作的重要平台。

束为在致辞中指出，欧洲是世界上最重要的科技中心和创新高地之一，汇聚世界一流的科研机构、创新型企业和科技人才。欧洲各国华人科技组织及专业人士协会作为中欧民间科技交流的纽带，对于推动中欧科技共同发展具有重要意义。

康蓬年在致辞中说，生命科学一直是瓦隆大区的优势产业，其活跃创新的生态系统每年都吸引着来自世界各地的该行业的科技型公司。第一家比利时公司LIMS-MBnext实验室于今年 6 月正式入驻中比科技园。这是一家专门从事预防性临床生物学分析领域的领军企业，他们的入驻，进一步加强了中比科技园对比中两国科技创新的推动作用。

中比科技园董事长薛倩在致辞中强调，中比科技园不仅为有意开拓欧盟市场的中国企业提供办公，实验室空间等基础设施及服务，也欢迎有意进入中国市场的欧洲公司加入。

全欧华人专业协会联合会（FCPAE）欧洲论坛为该联合会主办的年度论坛，从2009年至今，已经先后由各轮值主席协会成功举办过十三届。作为2023年全欧华人专业协会联合会（FCPAE）的轮值主席协会，旅比华人专业人士协会（ACPB）与中比科技园（CBTC）共同承办第十四届FCPAE欧洲论坛。

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