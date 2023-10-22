人民网约翰内斯堡10月21日电 （记者邹松）当地时间10月16日，乍得公共卫生与疾病预防部为中国（江西）第18批援乍得医疗队举行授奖仪式并颁发荣誉证书。乍得公共卫生与疾病预防部新闻专员加多赫、中乍友谊医院院长乌玛尔、江西省卫生健康委妇幼处处长叶颖出席仪式，中乍友谊医院、第18批援乍得医疗队、正在进行儿科义诊的南昌大学第一附属医院专家组共30余人参加了活动。

江西省卫健委妇幼处处长叶颖代表组派部门接受乍得卫生部表彰。中国（江西）第18批援乍得医疗队供图

受乍得公共卫生与疾病预防部部长阿布德拉伊姆委托，乌玛尔向医疗队颁发了荣誉证书。他代表部长高度赞扬了江西省人民政府在乍中两国卫生合作领域中作出的突出贡献，转达了乍得公共卫生与疾病预防部对江西省人民政府派遣的援乍得医疗队，特别是第18批援乍得医疗队为乍得人民提供优质医疗服务的由衷感谢。

乌玛尔表示，乍中传统友谊深厚，在中国的帮助下，中乍友谊医院得到长足发展，医疗卫生事业全面进步。中国医生的敬业精神和精湛医技有口皆碑，尤其是今年开展的多次大型义诊和学术交流活动效果甚好。今年是中国援外医疗队派遣60周年、中乍卫生合作45周年，他希望继续深化两国卫生合作，共同造福更多的乍得人民。

叶颖感谢乍得公共卫生与疾病预防部长期以来对中国医疗队的大力支持。她表示，中国（江西）援乍得医疗队慎终如始地做好本职工作，竭力救治患者，获得了乍方同仁和当地患者的广泛认同，增进了中乍人民感情。中国（江西）专家组同心协力圆满完成了“乍得行”中乍儿科合作项目系列活动，促进了双方合作交流。

叶颖强调，医疗队将继续秉承“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国援外医疗队精神，做好中乍人民的健康和友谊使者，为推进构建人类卫生健康共同体作出应有的贡献。

颁奖仪式后，中国（江西）第18批援乍得医疗队合影。中国（江西）第18批援乍得医疗队供图

据悉，第18批援乍得医疗队共14名队员，于2022年12月28日抵达乍得中乍友谊医院工作。9个多月来，全队已累计提供门急诊服务1.31万人次，进行临床技术带教30余项、义诊近千人，填补了当地4项技术空白，有效保障了当地人民身体健康。

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