人民网约翰内斯堡10月20日电 （记者邹松）10月20日，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治项目组驻桑给巴尔奔巴热带病防治中心迎来了一批小“客人”，他们是来自奔巴岛查克查克小学的20名小学生，在学校负责人的带领下前来了解中国“一带一路”倡议和学习血吸虫相关知识。

活动中，专家组成员吴洪初指导孩子们使用显微镜观察虫卵形态，开展样本检测，专家组成员王鑫瑶详细讲解了血吸虫生活史和预防控制知识，演示了血吸虫各个阶段的生物学形态。五年级的学生阿伊莎曾经也是血吸虫病患者，经过中国专家治疗后重返校园，这是她第一次参加这样的科普活动，在了解了自己的国家仍然饱受血吸虫病困扰后，她表示要努力学好知识和本领，为家乡血吸虫病消除和疾病控制贡献力量。

随后，专家组成员何明祯向来访的学生们讲解了我国“一带一路”倡议及在京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。专家组组长黄玉政向学校老师介绍，中国援助桑给巴尔血吸虫病防治项目不仅仅是要帮助桑给巴尔尽快实现血吸虫病消除，更为重要的是要让奔巴岛的下一代知晓血吸虫病，让血吸虫病预防知识扎根于每一位孩子心中，为未来实现并保持血吸虫病消除奠定坚实基础。

奔巴学校教育负责人Rahma Omar Kombo表示，科普教育在奔巴还很稀缺，希望血吸虫病科普能够让我们的孩子们掌握更多书本外的知识，从而更好的健康成长，她非常感谢中国政府和江苏省，派出专家前来桑给巴尔，介绍“一带一路”倡议并真诚的帮助当地提升学校教育水平。

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