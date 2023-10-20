人民网开罗10月20日电 （记者沈小晓）10月19日，“我眼中的埃及新首都”——中埃青少年建筑绘画大赛颁奖暨优秀作品展开幕活动在开罗中国文化中心成功举办。中国驻埃及使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩、中国建筑集团埃及分公司副总经理兼工会主席黄昌标、埃及文化部艺术研究院院长赫达·贾巴拉、埃及最高文委儿童文化中心主任穆罕默德·纳绥夫、开罗省教育局天才儿童中心主任阿兹拉贾利·法鲁克等嘉宾以及大赛获奖学生与部分家长100余人出席活动。

杨荣浩在致辞中表示，中华文明与埃及文明自古以来就是和谐交融的典范，两大文明各美其美、美美与共，在人类文明交往史上留下不朽的篇章。他表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，取得了丰硕成果，已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。为庆祝第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，此次中埃青少年建筑绘画大赛和优秀作品展以“我眼中的埃及新首都”为主题，邀请中埃两国青少年用画笔描绘他们眼中的埃及现代化图景和中国式现代化，受到中埃两国青少年的热烈欢迎和热情参与，也说明中埃携手合作的美好未来前景光明。

赫达·贾巴拉在致辞中向获奖学生表示热烈祝贺，对开罗中国文化中心等单位成功举办活动致以衷心感谢。她说，孩子们通过自己的画作，表达了自己从小期盼中埃两国人民永远友好、长期合作的美好愿望。

本次中埃青少年绘画大赛，由开罗中国文化中心、中国建筑集团公司八局主办，中国建筑埃及分公司承办，埃及文化部艺术研究院、埃及最高文委儿童文化中心、开罗教育局天才儿童中心协办。共收到来自埃及开罗、亚历山大及周边省区、中建埃及员工子弟、德仁中文学校等30多所学校和机构的中小学生参赛作品400余幅。孩子们以丰富的想象和饱满的激情展现了自己心中的埃及新首都美好形象和中埃两国人民携手共建新首都的精神风貌，绘出了中埃携手合作的美好前景。

本次大赛评选工作本着“公平、公正、公开”的原则，特邀了埃及知名画家穆罕默德·阿布莱、埃及艺术研究院美术学博士迪娜·卡兹米博士以及主协办机构专家学者担任大赛评委，最终评选出高中组、初中组和小学组三个组别特等奖3名、一等奖6名、二等奖14名和三等奖31名。