人民网伦敦10月17日电 （记者许立群）10月16日，“投资安徽行”推介会在伦敦成功举办。此次会议全面宣介了安徽经济社会最新发展态势和优惠政策，深化了英国各界对安徽发展机遇的了解，进一步提升了英国企业与安徽展开合作的信心。本次活动由安徽省人民政府主办，安徽省商务厅承办，英中贸易协会、英国中国商会等协办。

安徽省省长王清宪在致辞中介绍，安徽省内的科技型企业发展迅猛，同时汽车、光伏、信息技术等新兴产业蓬勃兴起。其备受赞誉的营商环境为国内外企业提供了有利的发展条件，吸引了知名企业如大众、康宁、圣戈班等加大投资。近年来，安徽与英国工商界建立了坚实的合作基础，吸引了超过110家英国企业在安徽投资。英国的百年企业联合利华自1996年起开始在安徽进行投资，并于过去的近30年中持续加大其投资规模。这种日益密切的合作关系以及双边贸易额的不断增长，突显了双方合作的愿景和潜力。

王清宪期待，安徽与英国能在科技创新、数字经济、节能环保、高等教育、金融服务、医疗卫生等多个领域与英国展开多方位的合作。他热情欢迎更多英国企业家到安徽投资兴业，实现互利共赢。

中国驻英国使馆临时代办杨晓光在致辞中介绍，根据2023年联合国贸发会议报告，在全球外国直接投资总额大幅下降的背景下，2022年中国吸引外国直接投资逆势增长，创下新高，中国经济发展的平衡性、协调性、可持续性明显增强。他期望双方专注于创新，推动经贸合作，只有通过合作共赢，中英两国才能真正实现共同发展。

英中贸易协会主席古沛勤爵士介绍，近年来中英间的商业交往日益增强，仅安徽与英国的年贸易额已近20亿美元，而且仍具有巨大的增长潜力。安徽省的经济发展战略以及其在长江流域的核心地位为双方合作提供了广泛的可能性。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在发言中表示，未来英国中国商会将继续利用与当地政府、商协会形成的“国际朋友圈”，帮助安徽省招商引资，全力支持安徽省的高水平对外开放，发挥徽商开拓进取的精神，为双方互利共赢创造更多机会。

芜湖市市长徐志向与会嘉宾介绍了芜湖的经济与地理优势。徐志热情邀请各方到芜湖考察与投资，寻求共同发展机会。

滁州市市长吴劲在发言中简要介绍了滁州的投资环境。吴劲鼓励英国企业家与滁州展开深入合作，并承诺将提供全面、迅速、高效的服务，致力于打造出色的投资营商环境。

在企业分享环节，联合利华全球首席业务运营官及首席供应链官雷吉纳尔多介绍了联合利华在安徽的发展情况。他表示中国已经成为联合利华的三大市场之一，在安徽合肥拥有全球最大最先进的工厂。他对公司未来在中国发展充满信心，并表示将进一步加大对合肥工厂的投资，计划在其与中国的下一个百年旅程中进一步加深合作，持续创新和增长。

渣打银行欧洲区副主席杰瑞米·亚玛思分享了渣打对安徽的关注及其经济潜力的看好。他特别提及了渣打银行正在合肥开设分行，展示了其对安徽经济的信心。他期待渣打银行与更多英国及欧洲公司在安徽合作，进一步加强中英经济交流。

活动现场，还进行了中英企业签约仪式。14个项目完成签约，合作总金额达12.5亿美元，其中包括投资类项目8个，贸易类项目3个，合作协议类项目3个。

来自中英两国政商界精英及英国贸促机构、商协会等逾百位嘉宾参加了本次推介会。

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