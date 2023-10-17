人民网北京10月17日电 （记者王晶）2013年至今，“一带一路”倡议走过十年。十年来，一批批重大工程项目建成落地。今年8月，中国中信建设有限责任公司承建的阿尔及利亚东西高速公路最后一段——东标段84公里项目（以下简称：东标段项目）贯通，标志着连接阿尔及利亚北部17个省、全长1216公里的阿东西高速公路全线贯通，成为中阿、中非共建“一带一路”的优秀案例。为高质量按时完成该项目，中国建设者们付出了卓绝的努力。这其中，青年们更是脚踏实地、勇挑重担，在奋斗中展现了青春风采。

促发展——惠及民生的幸福路

阿尔及利亚东西高速公路被认为是阿尔及利亚建国以来建设等级最高、地质状况最复杂的公路项目，对促进该国经济发展、对外交往具有重大战略意义。

“我是在2019年正式加入阿尔及利亚东西高速公路东标段项目的。这几年，我经历了洪泛区填石施工、超高路基填方施工、泥灰岩路段抗滑桩基施工、软土地基路段路基加固施工、大型滑坡治理等多处施工难点的突破。”东标段项目青年突击队队长梁鹏说，面对各种施工困难，项目骨干、青年员工们将一段段山丘沟壑填平，将一重重阻碍克服，直到最后顺利通车。

东西高速公路的全线贯通极大便利了当地民众的出行，提升了他们出行的幸福感。梁鹏表示，他身边的阿尔及利亚同事和朋友们都对此感到非常欣喜，赞叹只有中国人才能完成这个壮举。“每次与他们一起驾车行驶在建成通车的高速公路上，他们都会对我们竖起大拇指。他们对中国开放、包容和兼济天下的胸怀表示由衷敬佩，对‘一带一路’带来的成果十分赞赏。”

作为一名项目建设者，这样的评价令梁鹏非常自豪。“自己的付出确确实实为当地民众带来了便利，我的内心很满足。我们的国家致力于推动构建人类命运共同体，同各国合作共赢，我为自己是一名中国青年而骄傲。”

增情谊——沟通交流的连心路

“对于我们这些阿尔及利亚高速公路项目上的中方员工来说，大家远离故土，来到有着巨大文化和地域差异的阿拉伯国家工作、生活，总会有这样那样不习惯或不适应的地方。” 尽管如此，梁鹏和同事们努力克服了各种困难，本着相互尊重、求同存异的精神与当地民众建立了友谊。

为更好地奉献当地，中信建设为当地青年人提供了良好的学习、培训机会。企业曾组织“开放日”活动，邀请阿尔及利亚安纳巴大学相关专业的师生来到项目施工现场，与中方专业工程师进行技术交流，帮助他们理论联系实际，增强知识储备。

此外，在中信建设东标段项目中就职的阿尔及利亚当地青年人也不在少数，他们从事地质工程师、环境工程师、安全工程师、现场管理助理、人力资源助理等工作，在项目建设期间担当了不可或缺的角色。“这增进了两国青年之间的沟通和同建情谊，也为当地青年更深入、更准确地了解新时代的中国和中国建造的先进技术经验提供了宝贵的机会。” 梁鹏说。

勇争先——青年的开拓成长路

在东标段项目中，中国青年建设者们始终站在第一线。

“自2019年进入项目部以来，我一直在工程部工作，从施工现场入手，穿梭于各个工点之间，严控安全与质量关键点，按施工计划统筹协调现场人力、设备及物料等施工生产要素，确保责任区段内的工程质量和进度满足项目业主要求。”梁鹏介绍说，自“国家体育场（鸟巢）”项目时期起，作为中信建设传统的先进青年组织——青年突击队始终在建设“一带一路”项目和国家重大区域战略项目中发挥着引领作用，队员们用实际行动展现了中国青年的冲劲和韧劲，在各个业务板块实现成长。

专业创新。东标段项目部分路段自然地面为软土，难以承受路基填筑带来的巨大压力，项目青年技术团队就此问题与业主和监理通过数十次的沟通与交流，拟定了5版解决方案，经过长达六个月时间的研判，最终确定使用大直径刚性桩加固方案。队伍在面对类似难题时，始终能够以专业态度和技能提供高质量的中国方案。

担当奉献。为确保在业主要求的既定期限内通车，2023年4月，项目部下达了“大干80天”的攻坚任务，结果却遭遇了一场持续40多天的反季节暴雨。“当时连业主都失去了信心，但建设者们并没有放弃。青年突击队与其他中方员工一起，勇于担当、冲锋在前，在高温气候下坚持连续24小时不间断施工，经过数月的拼搏奋斗，终于按期通车。” 梁鹏自豪地说，“困难面前有青年突击队，青年突击队面前无困难。”

阿尔及利亚东西高速公路的全线贯通是中国企业高质量共建“一带一路”的伟大实践和良好示范，能够参与其中令梁鹏和青年突击队队员们感到荣幸与骄傲。“‘一带一路’为中国青年搭建了开放、立体、多维的发展平台，能够与祖国同呼吸共命运。”在“一带一路”的建设过程中，青年是亲身实践的建设者，工匠精神的传承者，中国故事的传播者。“相信‘一带一路’倡议定能持续造福阿拉伯国家，增强中阿合作，互惠互利，同时为世界和平和发展增添新的正能量。未来，我们希望继续为‘一带一路’建设贡献青春和力量。”

(责编：于洋、常红)