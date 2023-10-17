新华社联合国10月16日电 中国常驻联合国代表团参赞吴剑剑16日在第78届联合国大会裁军与国际安全委员会召开的会议上详细阐述中方在核裁军问题上的政策主张。

吴剑剑表示，当前，全球安全形势经历冷战以来最深刻变化。国际社会应践行真正的多边主义，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚决抵制冷战思维、阵营对抗，维护《不扩散核武器条约》目的和宗旨，加强条约的普遍性、权威性和有效性，共同推进国际核裁军进程。

吴剑剑表示，核裁军应遵循“维护全球战略稳定”“各国安全不受减损”等原则，以公平合理、逐步削减、向下平衡的方式，循序渐进地推进。拥有最大核武库的国家应继续履行核裁军特殊、优先责任。中方支持五核国在五国领导人去年1月发表的防止核战争联合声明基础上，为减少战略风险进一步作出努力。

吴剑剑表示，要切实降低核武器在国家和集体安全政策中的作用。中方呼吁其他核武器国家与中国一道奉行不首先使用核武器政策，缔结“互不首先使用核武器条约”。有关国家应放弃发展部署全球导弹防御系统，不在亚太及欧洲部署陆基中导，停止强化所谓“延伸威慑”，将部署在国外的核武器撤回本国，不得在亚太地区复制“核共享”安排。

吴剑剑说，中国呼吁国际社会共同落实联大通过的“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议，加大对发展中国家的资金和技术援助，促进科技发展成果普惠共享，同时确保核能和平利用不以牺牲自然环境和人类健康为代价，秉持负责任的态度共同落实2030可持续发展议程。

吴剑剑强调，中国的核战略与核政策具有高度稳定性、连续性和可预见性，在核武器国家中独树一帜，最为负责、最为透明。尽管个别国家对中国核政策、核力量建设进行无端的猜测和别有用心的指责，中国有关政策与实践始终如一，国际社会亦有目共睹。中国有关政策与实践本身，就为促进国际核裁军进程作出了重大贡献，并将继续为此作出建设性贡献。

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