新华社北京10月17日电 巴勒斯坦和以色列新一轮冲突造成的伤亡人数持续增加，中东地区多个国家继续加大外交努力，呼吁停止针对平民的袭击，防止加沙地带人道主义危机加剧。

随着巴以局势升级，中东地区其他国家卷入冲突的风险加大，这一担忧给全球市场带来震荡。

10月15日，在加沙地带南部地区，流离失所者排队购买大饼。新华社发（亚西尔·库迪摄）

多国吁保护平民

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）本月7日从加沙地带向以色列境内军民目标发起突袭，招致以色列猛烈报复加沙地带。本轮冲突已造成巴以共计4000多人丧生，逾万人受伤。

10月16日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭以色列袭击后的建筑废墟中救援伤者。新华社发（亚西尔·库迪摄）

美国国务卿安东尼·布林肯上周起访问中东多个国家，议题涵盖巴以冲突。据埃及媒体报道，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西15日与到访的布林肯会谈时表示，以色列针对加沙地带的军事行动已超越“自卫权”，变成“集体惩罚”。

沙特通讯社报道，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼当天早些时候在首都利雅得与到访的布林肯会面时，强调需要讨论多种方案，以停止针对无辜民众的军事行动。沙特反对“以任何方式袭击平民”，或实施影响民众日常生活的干扰行动。

多家媒体援引多名沙特外交消息人士的话报道，鉴于目前巴以局势，沙特方面已暂停由美国推动的与以色列关系正常化谈判。

黎以局势趋紧

以色列和黎巴嫩的边境局势同样升级。据路透社报道，黎巴嫩真主党15日对多个以色列军事据点等地发动袭击。作为报复，以色列炮击黎巴嫩南部地区。

10月14日，黎巴嫩南部希亚姆镇，黎巴嫩记者手持玫瑰为在以色列轰炸中死亡的摄影记者伊萨姆·阿卜杜拉送葬。新华社发（阿里·哈希绍摄）

按照以色列国防部长约亚夫·加兰特说法，以色列无意在边界与黎巴嫩交战。“如果真主党选择战争道路，将付出非常高昂的代价，”加兰特说，如果真主党保持克制，以方将“尊重、保持现有局势”。真主党方面则表示，已做好与以方作战的准备，不会“置身事外”。

巴以战火还烧到叙利亚。叙国防部说，以色列14日晚空袭位于北部阿勒颇省的阿勒颇国际机场，造成机场暂时停运。这是以方继12日后第二次空袭这座机场。12日遭以方空袭的还有大马士革国际机场，这座机场一度停运。

以色列方面没有就14日的空袭置评。以色列外交部一名高级官员指认伊朗试图在叙利亚境内或通过叙利亚部署武器，开辟第二条战线。

伊朗法尔斯通讯社援引伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬的话报道，如果以色列方面不停止针对巴勒斯坦人的攻击性行动，中东地区“各方行动将一触即发”。

金融市场震荡

巴以局势的影响还外溢到全球金融市场。路透社评论，巴以冲突成为继乌克兰危机升级后，全球原油市场面临的最严重地缘政治风险之一，国际油价波动加剧。

6月30日，人们在新西兰奥克兰一处加油站为汽车加油。新华社发（赵纲摄）

巴以冲突于7日周末爆发，国际油价周一开盘后飙升超过4%；13日纽约油价显著上涨，11月交货的纽约轻质原油期货价格上涨4.78美元。当天，以色列军方要求巴勒斯坦加沙地带北部上百万居民撤往南部地区，称以军今后几天将在加沙城展开重大行动。

此外，由于穿越巴以的多条天然气管道已停止运行，天然气等其他能源市场同样受到影响。

除了能源，巴以新一轮冲突给全球通货膨胀高企、避险资产价格攀升等多个层面带来不确定性。13日，标准普尔500种股票指数下跌0.5%，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价涨幅超过3%，美元指数涨至一周来最高点。

裕信银行首席经济师顾问埃里克·尼尔森说，“目前没有迹象表明”市场表现能否保持相对良好，这主要由巴以本轮冲突能否“维持本地化或者是否会升级为更广泛的中东战争而决定”。（王逸君）

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