10月16日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们在遭以色列袭击后的建筑废墟中救援伤者。 新华社发（亚西尔·库迪 摄）

以色列酝酿对加沙地带采取大规模地面进攻之际，美国总统拜登表示，他支持“彻底摧毁”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），但警告以色列如借机再度占领加沙地带将“铸成大错”。截至15日，巴以双方在新一轮冲突中的死亡人数已超过4000人。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

拜登警告以色列：

不要借机再度占领加沙地带

在美国哥伦比亚广播公司15日播出的专访中，拜登被主持人问及是否支持以色列占领加沙地带时说：“这会铸成大错。”按照拜登的说法，哈马斯应被“彻底摧毁”，但是哈马斯并不代表全体巴勒斯坦人民。

拜登说，巴以问题的解决“需要一条通往建立一个巴勒斯坦国的道路”，这条道路就是“两国方案”。

拜登表示相信以色列会“根据战争规则采取行动”。他同时希望看到在加沙地带开辟紧急人道主义通道，用于撤离平民以及运送人道主义物资。

巴以否认拉法口岸重开

多方消息15日称，由埃及控制、连接加沙地带南部的拉法口岸将重新开放，用以撤离外籍人员及运送人道主义救援物资。但以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）16日均对此予以否认。

据卡塔尔半岛电视台网站报道，以色列总理府在一份声明中说：“目前没有加沙停战和允许人道主义援助进入以换取外国人撤离的计划。”

哈马斯官员伊扎特·拉希克当天告诉路透社记者，关于拉法口岸开放或临时停火的报道均不属实。

10月15日，加沙地带南部城市汗尤尼斯的建筑遭以色列军队空袭后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德 摄）

联合国官员将赴中东斡旋

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思16日说，他将前往中东地区斡旋，以使人道主义救援物资能够运送至巴勒斯坦加沙地带。

格里菲思表示，正在与以色列、埃及和其他国家“深入讨论”。

按照联合国人道主义事务协调厅一名发言人的说法，格里菲思计划17日抵达埃及首都开罗，还将前往其他地点，行程持续数天。

黎以局势紧张 以方开始撤人

以色列国防军16日宣布，以方已开始撤离其北方靠近以黎边境的28个村庄的居民。

以军称，上述28个村庄“位于距离黎巴嫩2公里范围内”。据路透社和以色列媒体报道，其中一座村庄15日遭黎巴嫩真主党炮火袭击，导致1名平民丧生、3人受伤。

美国务卿访埃及讨论巴以局势

美国国务卿布林肯15日到访埃及并与埃及总统塞西讨论了巴以局势。

美国正与联合国、埃及和以色列等方面协商建立人道主义援助运输机制。布林肯同日在接受沙特媒体采访时表示，美国欢迎埃及就新一轮巴以冲突主办国际峰会的想法。另据布林肯透露，美方及地区国家正寻求令哈马斯释放扣押在加沙地带的155名人质，其中包括美国及其他多国公民。

这是10月15日在加沙边境拍摄的以军阵地。新华社记者 陈君清 摄

古特雷斯发出人道主义呼吁

联合国秘书长古特雷斯15日发表声明，呼吁哈马斯立即无条件释放挟持的人质，同时呼吁以色列准许人道主义救援物资和救援人员进入加沙地带。

古特雷斯表示，这两项人道主义呼吁的目标各自都正当合理，不应成为谈判筹码。加沙地带的饮用水、电力和其他必需品正在耗尽。联合国在埃及、约旦、以色列和约旦河西岸囤有食品、水、医疗物资和燃料等，这些物资可以在数小时内启运。联合国工作人员需要安全无阻地将物资顺利运抵加沙地带。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门发表声明说，截至当地时间15日19时，以色列袭击加沙地带已造成2670人死亡、9600人受伤。声明说，由于居民区和通往医院的道路遭到大规模破坏，救援行动目前面临巨大困难。以色列方面的数据显示，1400余名以色列人在冲突中死亡，另有至少155人被哈马斯挟持至加沙地带。（综合新华社驻外记者报道；编辑：王申、徐晓蕾、沈浩洋）

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