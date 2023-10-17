人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本高新技术博览会聚焦数字化田园都市

2023年10月17日10:47 | 来源：新华网
小字号

新华社东京10月17日电（记者钱铮）2023年日本高新技术博览会17日在千叶县幕张国际会展中心开幕。本次博览会以日方提出的“面向社会5.0”为主题，向人们展示了“超智能社会”有望带来的未来生活和新技术。

据博览会主办方日本电子信息技术产业协会介绍，本次展会的关键词是“下一代”，展出内容以实现下一代社会的数字化田园都市构想为中心，包括数据合作、绿色数字化和超级城市相关技术、支撑实现“社会5.0”的下一代关键技术设备、以及面向下一代社会的人才培养等方面。

为期4天的博览会吸引了680余家企业和团体参展，其中包括来自21个国家和地区的190余家海外参展企业和团体。

日本高新技术博览会从2000年起每年举办一次，逐渐发展为日本规模最大的数字家电展。2016年，日本政府提出“社会5.0”战略，要用人工智能和物联网等新技术解决社会问题并发展经济。该高新技术博览会也于同年宣布，要从家电展转型为以实现“社会5.0”为目标、以物联网和共同创造来描绘未来社会及生活的展会。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部