新华社东京10月17日电（记者钱铮）2023年日本高新技术博览会17日在千叶县幕张国际会展中心开幕。本次博览会以日方提出的“面向社会5.0”为主题，向人们展示了“超智能社会”有望带来的未来生活和新技术。

据博览会主办方日本电子信息技术产业协会介绍，本次展会的关键词是“下一代”，展出内容以实现下一代社会的数字化田园都市构想为中心，包括数据合作、绿色数字化和超级城市相关技术、支撑实现“社会5.0”的下一代关键技术设备、以及面向下一代社会的人才培养等方面。

为期4天的博览会吸引了680余家企业和团体参展，其中包括来自21个国家和地区的190余家海外参展企业和团体。

日本高新技术博览会从2000年起每年举办一次，逐渐发展为日本规模最大的数字家电展。2016年，日本政府提出“社会5.0”战略，要用人工智能和物联网等新技术解决社会问题并发展经济。该高新技术博览会也于同年宣布，要从家电展转型为以实现“社会5.0”为目标、以物联网和共同创造来描绘未来社会及生活的展会。

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