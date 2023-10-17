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科威特官员强调将努力与中国合作共赢

2023年10月17日08:39 | 来源：新华网
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新华社科威特城10月16日电（记者尹炣）科威特最高计划发展委员会秘书长哈立德·马赫迪15日强调，科威特将认真执行科中两国合作协议，努力与中国合作共赢，践行“一带一路”倡议和科威特“2035国家愿景”。

10月15日，科威特最高计划发展委员会秘书长哈立德·马赫迪在科威特大穆巴拉克省举行的中科高质量共建“一带一路”研讨会上发言。新华社发（阿萨德摄）

10月15日，科威特最高计划发展委员会秘书长哈立德·马赫迪在科威特大穆巴拉克省举行的中科高质量共建“一带一路”研讨会上发言。新华社发（阿萨德摄）

马赫迪15日在科威特大穆巴拉克省举行的中科高质量共建“一带一路”研讨会开幕式上发言时说，共建“一带一路”倡议符合所有人的共同利益，这使该倡议提出十年来取得了许多成就。科中两国的合作协议涉及能源、交通和住房等领域，这些领域是科威特“2035国家愿景”的重要组成部分。在未来一段时间，科中双方将集中精力落实协议中的具体内容。

中国驻科威特大使馆临时代办刘翔在研讨会上表示，十年来，共建“一带一路”全面带动中科关系发展。中方期待同各方一道，为新时期高质量共建“一带一路”擘画新蓝图，为实现各国共同发展的美好愿景增添新动力，为构建人类命运共同体作出新贡献。

中科高质量共建“一带一路”研讨会由中国驻科威特大使馆主办，科威特政府官员、中科学术界人士、中资企业代表等参加了研讨会。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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