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中方呼吁国际社会支持非洲发展

2023年10月17日08:32 |
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新华社联合国10月16日电 中国常驻联合国副代表戴兵16日在联大审议非洲发展与和平议题时发言表示，支持非洲发展是国际社会的共同责任。

戴兵说，国际社会应深入了解非洲国家的实际情况和特殊需求，尊重非洲国家自主选择适合本国国情的发展道路，提供更多有针对性的帮助。一是支持非洲维护和平稳定。二是帮助非洲国家克服发展筹资挑战。三是构建公正合理的国际秩序。要践行真正的多边主义，旗帜鲜明反对殖民主义遗毒和各类霸权主义行径，反对对部分非洲国家实施非法单边制裁，增强非洲国家在国际事务和全球治理中的代表性和发言权。四是支持非洲国家加强能力建设。

戴兵说，今年是中方提出共建“一带一路”倡议10周年，也是中方提出真实亲诚对非政策理念10周年。10年来，中非相互尊重、平等相待、真诚合作，成果遍及非洲各国。中非共建“一带一路”有力促进非洲国家经济社会发展，非洲人民切实从中受益。中方将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，期待同包括非洲国家在内的有关各方一道，为新时期高质量共建“一带一路”擘画新蓝图，为实现非洲和平与发展的美好愿景增添新动力，为构建人类命运共同体作出新贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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