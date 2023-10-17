本报记者

泰国春蓬府萨威县，果农采摘榴莲。

本报记者 孙广勇摄

中老铁路冷藏货运班列驶出中老友谊隧道。

谢 明摄

在泰国春蓬府萨威县的猜瓦果园，果农采摘榴莲。

本报记者 孙广勇摄

在泰国春蓬府朗逊县的“齐宇”榴莲拣装工厂，工人分拣榴莲。

本报记者 孙广勇摄

在中老铁路老挝万象南站换装场，装有榴莲的集装箱正在从米轨换装至标准轨，然后经中老铁路运往中国。

本报记者 孙广勇摄

冷藏货运班列穿过中老铁路友谊隧道进入中国磨憨铁路口岸。

本报记者 彭训文摄

在云南陆航物流服务有限公司货场，工作人员查看榴莲状态。

本报记者 彭训文摄

在北京市通州区京东生鲜仓2号库，工作人员开箱验果。

杨皓铭摄

在北京市海淀区，臧衡收到榴莲，品尝后竖起大拇指。

杨皓铭摄

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榴莲，在东南亚地区被称为“水果之王”，凭借独特的口感与风味，近年来在中国广受消费者欢迎。

中国已经是世界上最大的榴莲进口国和消费国。海关数据显示，2022年，榴莲进口额在中国进口水果中居第一位，达40.3亿美元，进口量达到82.5万吨，相比2014年增长近两倍。而今年上半年，榴莲进口量达到78.7万吨，已接近去年全年进口量。

这种热带著名水果，泰国种植最多。前不久，兵分三路，从泰国种植园开始，一路追着榴莲的足迹，途经泰国、老挝，从中国云南入境，最终来到北京，行程4700公里，看这种东南亚水果，如何因为“一带一路”建设而在短短一周时间内跨越万里征程，成为中国人舌尖上的美味。

行程紧张而有序。9月17日，这批榴莲在泰国春蓬府的果园被新鲜采摘，9月18日15时从泰国工厂装柜出发，9月21日8时从老挝万象发车，21日14时进入中国境内的磨憨铁路口岸，22日8时抵达昆明、12时从昆明出发，24日11时许抵达北京。

前后历经约一周，跨越泰国、老挝、中国三个国家，全程近万华里。一颗榴莲所见证的，是在“一带一路”上，从公路到铁路再到公路，从汽车到火车再到汽车，高技术的冷藏设备串起顺畅的长中短途物流方式。

9月17日

泰国 春蓬府榴莲种植园

威猜站在十几米高的榴莲树上，挥刀砍断榴莲与树杈连接处，几公斤重的榴莲落了下来。树底下，他的同伴紧盯着一个个从天而降的“刺球”，在它们落地前一瞬间，张开麻袋，稳稳兜住。不一会儿，地上就码放了一排榴莲。

“一棵能结50至100个榴莲，我们果园有200多棵榴莲树，收入很不错。”提起今年的收成，春蓬府萨威县猜瓦果园的主人笑得合不拢嘴。

春蓬府位于泰国南部，距离曼谷400多公里，是泰国南部最大的榴莲种植区。泰国榴莲主要种植于东部和南部地区，东部榴莲上市时间较早，集中在4月至6月，而南部稍晚，于6月至9月成熟收获。春蓬府农业局局长素班告诉记者，今年南部榴莲总产量63万吨，其中春蓬府约33万吨。素班说，泰国榴莲近80%销往国际市场，中国市场占总出口量90%以上。

沿着泰国南部主干道41号公路行驶，路边满目翠绿，不时可以看到大片果园。

“榴莲种植面积每年都在增长，一些橡胶、棕榈园纷纷改种榴莲，因为中国市场巨大，采购量逐年递增。以前每公斤榴莲只能卖三四十泰铢，卖到80泰铢果农就高兴得不得了，可这两年涨到了一百三四十泰铢，中国节日期间甚至涨到180泰铢。”泰国南部榴莲协会会长西立告诉记者，“以前果农的日子不好过，很多年轻人不愿做果园生意，但现在不少果农后代在大学毕业后都选择返回家乡，用知识发展果园。”

猜瓦家的果园在山坳里，记者乘车从春蓬府直辖县驶出30公里后，从省际公路拐入狭窄的山间道路，行驶半个小时后才来到果园，一大片榴莲树分布在斜坡上。“榴莲喜水但不耐涝，所以斜坡上最好，这里距离海边不远，保证了湿润的气候，山里的土壤营养成分高，所以种植的榴莲肉质上乘。”猜瓦兴致勃勃地介绍起自家的果园。

“我种植榴莲12年了，几年前有中国客商来到春蓬，我把果园包给了中国客商，这样价格稳定、收款及时，榴莲大批量成熟时不用发愁销路。”猜瓦乐呵呵地说，“我还没去过中国，但知道泰国榴莲在中国很受欢迎，我们很开心。”

9月18日

泰国 春蓬府榴莲拣装工厂

榴莲从树上采摘后，就迅速进入了紧张的挑选、分拣环节。挑几成熟、多大个头的榴莲，也是一门技术活。

记者采访时，恰逢京东在泰国的收购团队来到猜瓦的果园。京东超市海外直采买手张博伦切开刚刚砍下的榴莲，品尝果肉后，叮嘱猜瓦一定要等到榴莲成熟度达到85%后再采摘，这样才能保证榴莲肉质的甜度和口感。

张博伦用小竹棍敲击榴莲进行筛选，他告诉记者：“除了敲击，也可以拿起榴莲摇一摇，如果能听到内部有晃动的声音，说明成熟度较好。”

张博伦一边与猜瓦沟通，一边帮忙挑选成熟的榴莲放到三轮车上。不一会儿，三轮车里就堆满了新鲜榴莲。猜瓦沿着果园小路穿行，把榴莲整齐地码到皮卡车上。一个上午，车上装满了大约两吨榴莲。

京东超市海外直采部总经理路达介绍，京东超市成立含专业买手和质检专家在内的20人工作小组驻扎泰国，挑选品质最好的果子直供消费者。

猜瓦和家人开着皮卡车来到位于春蓬府朗逊县的“齐宇”榴莲拣装工厂。

拣装工厂内，数十名工人正在忙碌地进行分拣、称重、打包、装车。记者看到几辆皮卡车一字排开，车上的工人把榴莲抛下，车下的伙伴熟练地接住，用小木棍轻轻敲击判定成熟度，再用吹风管吹去表面灰尘杂物，依据大小放入不同的筐子里。在旺季，这样的工厂一晚上能出货将近80吨榴莲。一天下来，采摘工能挣几千泰铢，装箱的工人能挣700泰铢，分拣的工人能挣1500泰铢，而果园主人的收入则更高。

“一般人都以为榴莲的分拣、加工主要依靠经验，而我们的工厂更强调标准化，以保证榴莲的质量。分拣加工的所有环节，我们都标注确切时间，以保证加工过程的准确度，比如吹风至少12个小时以保证榴莲的‘除湿’、发酵必须24小时以确保榴莲的成熟等。”“齐宇”榴莲拣装工厂经理昆迪说。

9月21日

老挝 万象南站换装场

记者来到中老铁路万象南站换装场，一列满载榴莲的冷链集装箱列车正从泰国驶来，停靠在米轨上，等待换装到国际标准轨，然后经中老铁路运往中国。

“老中铁路（即中老铁路）和泰国铁路轨距不同，为了让中老泰铁路实现互联互通，去年7月，距离老泰边境约4公里的万象南站换装场正式建成投用，年换装作业能力可达80万吨。”老中铁路有限公司基础建设部副部长宋宗波说。

不一会儿，一台起重机开始作业，将集装箱从米轨列车上吊起，稳稳地放置在标准轨列车上。不到半小时，十几个集装箱就完成换装，准备驶往万象南站货运场，等待发运。

从万象南站换装场向北约3公里，就是中老铁路老挝段最大的货运站万象南站。作为重要的货物中转“旱码头”，它是当地铁路运输最大的商品集散地，承担了老挝段约80%的进口货物和30%的出口货物运输，很多东盟国家的货物都是从这里搭上中老铁路货运列车运往中国的。

除了从泰国直接通过铁路接驳万象南站外，不少客户用大货车将货物运到万象南站，进行列车编组后发往中国。“这种方式更加灵活方便，一个集装箱就可以发货。”承接此次京东榴莲运输的物流公司代表陶倩荟说。

万象南站一派热火朝天的景象——占地超过2万平方米的集装箱堆场上，印有“中国铁路”字样的集装箱整齐摆放，起重机正在紧张作业。轨道上，一列满载集装箱的列车缓缓驶出，向北开往中国方向。办事大厅里，不少老挝企业代表正在窗口办理货运业务。

据万象南站有关负责人介绍，水果运输对时效性的要求较高，例如榴莲从树上摘下后的12天为最佳保鲜期。“中老铁路澜湄专列从万象经磨丁口岸直达昆明，算上通关时间，全程只需二十多个小时，能保证水果以最新鲜的状态快速运抵中国”。

老挝总理宋赛接受本报记者专访时表示，自2021年12月3日开通运营至2023年8月31日，老中铁路累计货运量达519万吨，平均每天发运8165吨货物，目前每天的发运量能达到1.2万吨左右。老中铁路成为老挝现代化的运输方式，极大地提升了老挝经济社会发展速度。近两年来，老中铁路发送货物品类日益丰富，从开通初期的10余种拓展到目前的2000余种，来自中国的机电产品、化肥、蔬菜等，运到老挝、泰国、缅甸、柬埔寨等地；从泰国、老挝等地发运到中国的货物主要包括水果、木薯、大米、橡胶、铁矿石等。

“老中铁路极大便利民众出行，促进商品生产出口，吸引大量游客，取得经济社会效益双丰收，为促进互联互通、提升区域经贸往来和推动沿线经济繁荣发挥了巨大作用。”宋赛说。

9月21日

中国 云南磨憨铁路口岸

9月21日14时，记者来到中老铁路友谊隧道。这个隧道有“一隧连两国”之称，隧道口一侧，“把中老铁路建成‘一带一路’、中老友谊的标志性工程”的标语十分醒目。随着明亮的灯光射出，经过6个多小时行驶，满载着东南亚水果的冷链货运列车缓缓驶出，进入磨憨铁路口岸。

磨憨铁路口岸是中老铁路进入中国境内后的首个国家级陆地口岸，进口货物在此接受海关查验。2022年11月末，磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地投用，中老铁路水果冷链专列开通运行，水果进口更加方便。

“和传统公路运输和海运相比，中老铁路更具优势，发运时间和运输时效都有保证，水果在运输途中的损耗也大幅降低。”又一顺物流集团中国区总经理席瑜说，水果对物流运输、仓储和通关时效要求高。

驶出隧道约200米，列车停车。中国司机左世宇、老挝司机拓洛隔着车窗，热情地和记者打招呼。一旁等候的磨憨边检站检查员登车，查验护照、检查列车。几分钟后，检查员确认人照一致，放行。

“现在中老铁路货运列车边检通关时间一般不超过20分钟。”磨憨边检站铁路口岸执勤专班教导员李兵说，边检站对货运列车采取随到随检的查验模式，并采取预报办理方式，为出入境货运列车提前办理边检手续。为节省企业换证成本，口岸还对货运列车员工年内首次出入境时加盖一对验讫章，后续出入境不再盖章，极大提升了列车通关效率。

随后，一名中国司机驾驶火车头将列车牵引至磨憨铁路口岸进境水果指定监管场地，列车上的33个货柜将在此等待海关人员抽检。

烈日将场地烤得滚烫。15时许，普洱车务段磨憨站货运值班员丁世舰头戴遮阳帽，手拿勐腊海关提供的命中查验名单，沿车核实被抽中的货柜。“验证完毕，可以抓卸。”通过对讲机，他向作业车辆上的司机发出指令。一辆卡车从场边驶来，到指定货柜前停下；一辆“正面吊”起重机开始作业，像伸出一双大手，将货柜稳稳“抱”到车上。卡车随后将货柜推进水果查验平台的装卸股道内。

记者在水果查验平台看到，这里分为进口水果查验区、检疫处理区、水果冷藏库、技术用房等功能区，查验区的室内温度可以根据水果品类调节。“设定进境水果指定监管场地，主要是为了防范动植物疫病传入风险，保障国家生物安全和食品安全。”昆明海关所属勐腊海关铁路监管科副科长黄中磊说。

核查货证、抽样开箱、剖果检查……黄中磊和同事刘奇开始按流程查验。“检查病媒及有害生物，未见异常；检查包装，未见异常；核对品名，未见异常；检查标签标识，未见异常……”经过认真查验，两人确认这批榴莲查验合格，可以出证放行。

“针对水果等生鲜农产品特点，我们采取7×24小时预约通关，设置农食产品专用窗口，优先办理鲜活易腐农产品接单、放行业务，并采取即到即检即放模式，确保进口水果通关零延迟。”勐腊海关关长韩斌说。

9月22日

中国 云南昆明王家营西站

经过休整，列车连夜从磨憨出发，驶往云南省昆明市。

9月22日8时，经过一夜疾驰，列车抵达昆明王家营西站，随后被拉至中铁联集昆明中心站。搭乘中老铁路“澜湄快线”货运专列“旅行”的这批泰国榴莲，将在这里“下车”。

中铁联集昆明中心站副总经理徐超说，随着中老铁路开通，昆明中心站大力打造“澜湄快线”货运品牌，并从今年4月起调整为每天开行，为面向南亚、东南亚的进出口贸易提供了强有力的物流保障。

上万平方米的场站内，写着“中欧班列”“中铁特货”等文字的集装箱整齐码放。这些集装箱大多来自东南亚国家，榴莲、山竹等水果的味道在场站里飘荡。

约1小时后，转运作业开始。“正面吊”、货车、巡视车等车辆陆续驶入，搭载榴莲的货柜随后被转运出站。负责现场指挥的工作人员赵树斌说，中心站采用智能化系统，每个集装箱都有精确的数字定位，接货卡车进入场站后能够自动识别，并按照指示找到接货点位，几乎一秒钟都不耽搁，马上就能将集装箱送往新的目的地。

中铁特货冷藏箱为保持榴莲品质立下了汗马功劳。中铁特货公司冷链物流部主任易强说，中铁特货冷藏箱采用优质的保温材料和抗压、抗腐蚀、抗老化材料，能够有效地隔绝外界温度和湿度变化；制冷系统采用先进的制冷技术和环保节能的设计方案，可以对箱内的温度和湿度进行精确控制和调节。冷藏箱还配备北斗卫星定位系统，依托在广东广州的监控中心，可实现24小时对货品温度、湿度等信息的实时监测和远程控制，用户可实时查询货品状态。

9时15分，榴莲货柜被转运到云南陆航物流服务有限公司堆场。它将在这里“换乘”驶往北京的冷链货运汽车。云南又一顺国际冷链物流有限公司调度员袁工和同事早已等候，他们将开箱查验榴莲品质、颜色和成熟度。

工作人员打开货柜，搬出3箱榴莲。袁工戴着手套，用手捏捏表皮，插入温度计。随后，他用刀切开一个榴莲的表皮，进行数次按压、品尝后，查验工作完成。袁工说，目前榴莲颜色呈青色偏黄，味道淡清香，果肉夹生，果内温度适中，这些都表明榴莲目前不是特别熟，全程温度控制良好。

10时12分，“倒柜”时刻到了。所谓“倒柜”，就是将榴莲从之前的冷藏箱搬到新的货箱。两辆汽车将尾部对接后，工人们开始搬运作业。一箱18公斤重的榴莲，一名工人一次可以搬运两箱。整个“倒柜”持续约两个小时。

新的冷藏箱长达13.7米，如何确保其在公路运输中平稳和安全？袁工说，每次出发前，工作人员会对车辆、货柜进行检查。榴莲运输中，一般将冷藏箱温度设置在12到16摄氏度，还会根据榴莲不同的成熟度，远程设定温度以及新风比例。

47岁的驾驶员王勇是昆明人，跑冷链运输十几年了。他说，驾驶冷链货运汽车途中，需要特别注意冷藏箱温度，“我一般都是隔4个小时就停车半小时，一是休息，二是检查冷藏箱温度”。

12时06分，王勇驾驶满载榴莲的汽车，奔往北京。

9月24日

中国 北京通州区生鲜仓

9月24日11时15分，经过近48小时的行驶，王勇驾驶的汽车顺利抵达位于北京市通州区的京东生鲜仓2号库。

生鲜仓外，来自全国各地的大货车排成长队，等待着把来自世界各地的生鲜产品入库。

生鲜仓里，每个人都穿着厚厚的棉袄。按照分区不同，这里常年维持着恒定的低温，以确保所有生鲜产品都能维持最佳品质。记者在仓库里看到，水果、酸奶、益生菌、蔬菜、饮料等诸多品类的产品，入库后被存放在不同区域的货架上。仓库里，运输小车一刻不停。

王勇熟练地将车停放在仓库门前，卷帘门打开，汽车后舱门打开，移动“冷库”就这样和生鲜仓“冷库”实现了无缝对接，此时的北京艳阳高照，但榴莲始终处在低温环境中。

生鲜仓库负责人郝北北带领记者穿越生鲜仓，来到最里面的存储区。这里，就是单独开辟的“榴莲室”。与一般水果不同的是，生鲜仓为榴莲专门开辟了一个存放区域，存好之后即关门。郝北北解释，这是因为，榴莲跟其他水果之间会有催熟反应。这个区域的温度，也被严格控制在了5到15摄氏度之间，这是最适合榴莲的存放温度。

榴莲的出库管理同样在生鲜仓库里完成。在靠近仓库大门处，两条传送带一刻不停地转动。一旦有客户下单订购，京东工作人员会用小车将榴莲运到这里，在这里完成登记、打标签等工作后，才与其他商品一道，从仓库运出。仓库外，京东自己的冷链物流车装货完成后，开往分拣仓。

9月25日

中国 北京海淀区消费者家中

9月25日13时，榴莲被运往位于北京市大兴区的京东分拣仓。巨大的集装箱式厂房内，是一条条快速运转着的传送带。分拣工人忙碌地装卸货物，将各色货品放在不同传送带上。工作人员告诉记者，这一步是为了细化货品派送区域。货品经过传送带分拣，将被装上一辆辆驶向北京市不同区域的小型货车。

两个多小时后，在北京市海淀区的一个快递站点，京东快递员侯建东从传送带上拿到了一箱榴莲。

侯建东这一路需要运送的东西很多，装了满满一车。每一天，他平均要送170—180单。这一天，购买榴莲的那个客户家离站点不足3公里，侯建东对这段路驾轻就熟。

开门接过侯建东送来的快递箱，看到远道而来的榴莲，消费者臧衡打开了“话匣子”。

“我爱人在云南昆明从事物流工作，所以我对泰国榴莲进入中国的方式都很清楚，以前主要依靠公路、空运、水运，现在多了铁路运输，也就是中老铁路。”臧衡腼腆一笑，“我有幸参与了5年的中老铁路建设。”

臧衡曾在2018年到2022年间在中老铁路上工作，任中铁二局新运公司磨万铁路工程指挥部办公室主任，先后参加过中老铁路万象梁场、万荣梁场、孟塞梁场以及全线铺轨等建设，亲历和见证了中老铁路桥梁首制首架、轨道首焊首铺以及全线铺轨贯通等重大节点，并于2021年12月在老挝万象参与了中老铁路通车仪式。吃着中老铁路运来的榴莲，记忆也一幕幕浮上臧衡心头。

“感觉一切付出都是值得的。”臧衡吃着榴莲，直喊“真甜”。他说：“如果‘一带一路’建设还有别的项目需要我，我还去。”

（本报记者孙广勇、杨一、徐蕾、杨一枫、陈振凯、彭训文、刘少华、李贞、叶子）

(责编：杨光宇、岳弘彬)