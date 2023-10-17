本报记者 李 婕

中非赛赛农业项目上，当地员工驾驶机械收割水稻。

中外员工在智利5号公路塔奇段项目上讨论道路交通导改方案。

中乌员工在翠鸟油田现场沟通工作计划。

以上均为受访者供图

位于白俄罗斯首都明斯克的中白工业园。

新华社发

因为一片农场，农户有机会一年一年耕种、收获，拥抱希望的田野；因为一段公路，车厘子的万里运输之途又加快一点，贸易和人们的距离更近了；因为一座油田，跨崖公路、饮水工程、就业培训来到身边，生活改善向上……如果去追问建设者和亲历者们“一带一路”带来什么？会听到许多类似的故事。

是携手共进、合作共赢，让当地居民对共建工程项目竖起大拇指，让一批批中国建设者不远万里奔赴并全身心投入。

传“稻”莫桑比克，培养不少当地的耕种好手

“非洲种水稻，一季的过程。”在中国社交平台上，一则这样命名的视频吸引了几十万网友点击观看。视频中，广袤的非洲土地上，季节变换、播种收割、成群的鸟儿翱翔、朴实的人们尽享丰收的喜悦……

这一幕幕场景，感染了许多网友。意犹未尽的网友发现视频标题还有一个长长的后缀：“每一帧都是热爱，蓝天白云，黑土碧水，绿油油或金灿灿的水稻，还有这些可爱的人。”

视频的作者是曹洪全，中铁二十局莫桑比克公司中非赛赛农业项目第二农场场长，在莫桑比克种了6年水稻。曹场长原本是土木工程专业出身的“曹工”，却在异国他乡的土地上，寻找到另一份心中所爱。

中非赛赛农业项目位于莫桑比克加扎省首府赛赛市，是莫桑比克规模最大的水稻种植基地，也是目前中国在非洲最大的水稻种植项目。2017年，中铁二十局看中项目前景，派工作人员前往考察可行性，曹洪全是其中一员。种水稻这事能成吗？“参考以往种植经验，当地人员、物质、农田等方面情况，我们觉得有挑战，但可行。”曹洪全说。

当年，曹洪全正式成为项目成员。“农业发展得好不好，很大程度上取决于基础设施建设情况。”他们从前期开垦工作做起，割草平地、清挖沟渠、维修泵站……2017年底，首批被翻耕得平平整整的田地交付。“要尽量把能种的田都种上”，最多的时候，项目负责的两个农场共管理约5万亩农田。

第一次丰收的场景，让曹洪全印象深刻。那是2018年4月初，中非赛赛农业合作项目举行开镰收割仪式，农户们穿着各色鲜艳的服装，在田间敲锣打鼓，跳起草裙舞，映衬着一片片金黄的稻谷，“好看极了”。

丰收的喜悦是属于大家的。中非赛赛农业项目采用“公司+小农户”的经营模式，中铁二十局负责土地开垦、沟渠清理、围堰修建等农田开发工作，再为当地种植户提供资金、生产资料、农机和技术等方面的服务，最后依照合同收购稻谷。自项目开展以来，当地水稻平均亩产和总产纷纷达到历史新高，不少农户在这里体会到耕种与收获的快乐。

何塞·吉尔达尔是当地水稻种植大户，种植水稻面积从头一年的1公顷逐步增加到4公顷，家里也住上了砖房，开上了汽车。“当地年人均收入大概相当于四五千元人民币，正常年份下，1公顷水稻的收益就能顶上3个人的工资。”曹洪全说，看着这些勤劳的人们收获、发展，是水稻丰收之外的另一种满足。

为了更好地传“稻”于农户，近年来，中铁二十局联合有关单位对农户进行水稻种植技术培训；举办拖拉机、收割机等农用机械培训班，培养了不少当地的耕种好手。

眼下，正是当地播种季。曹洪全和同事们做好了沟渠设施、土壤等准备工作，就等农资到位，开启新一季的耕种。“水稻从播种到生根、发芽、抽穗、丰收，每一步都是扎扎实实、看得见的变化，就像我们这个合作项目，真实地改变和影响着当地人。”曹洪全说。

在万里之遥的工程助力，“车厘子之路”更畅通了

20多天，行程2万公里，这是智利车厘子通过海运进入中国的时间，比10年前缩短了10天左右。当中国消费者更快享用到来自地球另一端的美味时，一批中国的工程建设者们正在背后默默助力。

中国铁建国际集团智利5号公路塔奇段项目经理李军强就是其中一位。“5号公路上经常会看到一辆辆满载出口水果的货车飞驰，其中不少水果最终会运往中国，我们也在为中国家庭餐桌的新鲜和丰富尽一份力。”李军强说。

作为世界最长公路泛美公路的智利部分，5号公路北起智利与秘鲁边境，南到智利第十大区首府蒙特港，是连接智利国土南北两端的交通大动脉。其中，全长约195公里的塔尔卡—奇廉段（塔奇段）是泛美公路智利境内最为繁忙的路段之一，道路沿线分布着大量水果种植园，塔奇段所处的马乌莱大区也是智利车厘子的主要产区，一些人甚至将这条路称为“车厘子之路”。

“如何将果园采摘的车厘子及时运到港口的冷藏中心，是种植户最关心的事，而5号公路塔奇段是车厘子去往两个港口和机场的必经之路。”李军强说。不过，过去交通拥堵尤其收费站堵车的情况，曾让不少货车司机头疼。

2021年4月，中国铁建开始运营5号公路塔奇段，改变开始发生。

这是中企在智利的首个公路特许经营项目，项目采用“投建营一体化”模式实施，项目内容包括既有道路的扩建改造、54公里绕城道路的设计建造以及新设13处电子收费系统。2022年8月，公路两座主收费站完成建设投入运营，公路的无感通行收费系统正式上线。这套系统启用后，5号公路塔奇段的通行时间大大缩短，过去经常堵车的情况少了，沿线居民出行体验更好了，新鲜车厘子运往冷藏中心速度也加快了。

路易斯·科尔特斯是当地一位车厘子种植户，他们附近10来个果园加在一起，每年能向中国出口900吨—1200吨车厘子。他发现，无感通行系统上线后，自家果园到冷藏中心的运输时间就从3个小时减少到2个小时，果品新鲜度更有保证了。“中国朋友为我的家乡修建了一条幸福发展路。”路易斯·科尔特斯说。

车厘子，只是智利5号公路塔奇段项目和当地美妙化学反应中的一个小例子。顺着这个项目，许多居民找到了就业机会，不少当地员工学到了技术，一些商人做起了更大的生意。项目上，李军强和同事们常常能直接感受到当地人发自内心的认可。有的货车司机在路上看到中国员工，还会减速摇下车窗，大声喊“谢谢”。

“运营维保工作之外，今年我们还在全力推进塔奇段项目的设计工作，争取尽早批复实施。”李军强说，项目工期将持续到2028年，未来还有许多计划要实施，许多工作要落地。与之伴随的，一定是更多互利共赢的动人故事。

“你们就像吉祥的翠鸟衔来橄榄叶，为我们带来幸福”

夕阳下，澄净的艾伯特湖波光粼粼，美得令人心醉。在乌干达，尼罗河的主要源头之一艾伯特湖，被视为像“眼睛”一样宝贵。艾伯特湖区油田项目上，中国员工田雨和同事们正忙碌着，不仅守护着这里宁静的湖光，也用一家中国企业的责任担当，回应当地人对于油气行业发展的期待。

去年，艾伯特湖区油田项目正式启动全面建设。中海油乌干达有限公司主导开发艾伯特湖区翠鸟油田，这是中国在乌干达最大的投资项目。而在此之前，中海油进入艾伯特湖区油田项目已有11年。

许多中国员工都对2019年的那场听证会印象深刻。

“油田能不能开发？”“这家中国公司能做好吗？”

这场油田环境与社会影响评估报告听证会就是一场“判决”。为了确保听证会的消息传达到附近社区每一个人，许多天前，乌干达公司专门安排了会前动员，用皮卡车携带高音喇叭的当地广告公司在油田附近村里穿梭，人们奔走相告。“欢迎所有居民来监督和评价我们。”中海油的员工们说。

乌干达对油田开发项目的环境保护水平要求十分严格，所有项目必须通过环境社会影响评价之后才具备启动条件，当地居民和非政府组织通过听证会来参与评估，是其中的关键因素。但要过这一关并不容易，某些国际石油公司也曾在听证会上直接遭到强烈反对。

最终，预计5000人的听证会上，足有万人到场，而且顺利通过。“相当不易，这背后是乌干达公司在当地多年来诚心诚意的合作、扎扎实实地做事。”田雨说。

田雨介绍，大家伙在做好项目的同时，总是尽可能多帮助当地。早在2015年，公司在翠鸟油田周边修建了当地第一条跨崖公路，10公里长的道路连通沿路村庄，彻底改变了当地人以乘船和爬山为主的出行方式，“去医疗点、上集市，再也不用跋山涉水了。”公路投用多年之后，去年初，翠鸟油田项目首批大宗物资——65根钻井导管也通过这条公路运抵现场。公司援建的布胡卡引水工程，向布胡卡地区1.3万多居民供应日常清洁用水，人们终于不再跨崖数公里到山顶用桶取水。

“交通、饮水、就业、收入，这些事情实实在在影响着当地居民的日常生活。”田雨说，因为我们的项目，他们可以多一条通联外界的路，多一份清洁的水源，多一份就业机会，这也是我们建设者最大的满足。

田雨还和同事们经历过一场别开生面的乡村招聘会。那天一大早，二三十名村民围坐在一棵大树下，听“翠鸟”EPC3总包项目组招聘人员讲解招聘须知，许多村民还特意穿上了节日服装。“项目组到来之前，我还从没见过入村招聘的事。”一大把年纪的村长查尔曼说。

一些村民通过招聘，成为项目组的成员。截至目前，“翠鸟”EPC3项目当地用工比例达到97%。点点滴滴的变化，当地人们看在眼里。“你们就像吉祥的翠鸟衔来橄榄叶，为我们带来幸福！”一位当地居民说。

而对这些“一带一路”工程的建设者来说，“幸福是共赢”，是“赠人玫瑰的余香”，是“播下种子收获的满园芬芳”。

(责编：杨光宇、岳弘彬)