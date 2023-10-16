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从“大写意”到“工笔画”｜红色科莫多

2023年10月16日12:05 | 来源：中央广播电视总台央视新闻
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　　“如果用一个字形容雅万高铁，那就是‘快’，真的很快很酷！”

　　这是印尼民众梦想成真的时刻，这也是令所有印尼人骄傲的国家工程。设计时速350公里的雅万高铁开通运行。

　　作为中印尼共建“一带一路”的旗舰项目，雅万高铁是中国高铁全系统、全要素、全产业链走出国门的“第一单”，也是拥有众多粉丝的“网红”铁路。

　　由于动车组融合印尼本土文化的红色和银色涂装，搭配印尼国宝级动物科莫多龙的抽象纹理图案，雅万高铁拥有了一个昵称“红色科莫多”。

　　印度尼西亚，世界上最大的群岛国家。由于地形分散、交通基础设施发展滞后，印尼的发展一直受到制约。2015年习近平主席访问印尼时，两国元首共同见证了两国高速铁路项目合作文件的签署。

　　雅万高铁，连接了印尼首都雅加达和第四大城市万隆，2018年全面开工建设。正是从那时起，印尼视频博主南达尔开始持续记录雅万高铁建设进度。

　　在南达尔拍摄的视频中可以清晰看到，巨型桥墩组件如何被运输到建设现场。借助一体化铺轨机组，只需几个人就可以完成轨枕和钢轨铺设。来自中国的高铁“黑科技”，吸引了众多网友每天等待南达尔的更新。

　　作为印尼乃至东南亚第一条高铁，雅万高铁承载了这个群岛之国走上经济繁荣之路的梦想。10年来，共建“一带一路”让中国和印尼搭上共同发展的“高速列车”。

　　总监制丨李挺

　　监制丨钱蔚 王姗姗

　　总制片人丨耿志民

　　总编导丨彭裔然 杜晓东

　　本集编导丨张妏倩

　　策划组丨兴来 吴璇 马紫雯 张亚楠

　　记者丨陶家乐 唐鑫

　　摄像丨张世伟 任少雄

　　剪辑丨张妏倩

　　配音丨王帅天

　　视效导演｜高凌潇

　　音乐编辑丨王安然 袁凯程

　　作曲丨程池

　　调色丨魏欢

　　制片主任丨杨波 崔钰林

　　节目统筹丨郭优玥 刘霄 遇剑 金伊结

　　制作统筹丨白河山 夏清

　　技术监制丨肖泉 顾宇

　　视觉设计丨张霄鹤 张激光 任民 林晓鹏 周文磊

　　包装丨梁烨 王雅琪 崔凯 冯坤

　　协助拍摄｜总台亚太总站 总台亚非中心印尼语部 中央礼品文物管理中心 中国驻印尼大使馆

(责编：牛镛、岳弘彬)

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