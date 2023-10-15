人民网宁德10月14日电 （张荣、周雨、彭昱凯）10月14日，中国和平发展基金会邀请的国际民间人士代表团来到福建省宁德市参访，在见证宁德脱贫成果的同时，也感受了新能源带来的蓬勃发展。

代表团首先来到下岐村，倾听讲解员讲述当地脱贫致富奔小康的动人故事，了解当地渔民从“搬上来、住下来”再到“富起来、靓起来”的全过程。

下岐村位于白马江畔，是纯渔业村。1997年以前，全村700多户船民祖祖辈辈一直过着海上漂泊的生活，是特殊的贫困群体。自1997年实施“连家船民造福工程”搬迁上岸以来，连家渔民摆脱了从前漂泊困苦的生活，实现了他们的美丽家园梦。

巴布亚新几内亚乒乓球国家队队员罗伊在福建省宁德市下歧村参观。人民网记者 张荣摄

巴布亚新几内亚乒乓球国家队队员罗伊在老照片墙前驻足观望，不敢相信这是下岐村之前的样貌，“我们国家也是一个重要的渔业生产区域，也有众多渔民以此为生，但他们的生活条件不是很好，就像这里（下岐村）以前的样子。看到下岐村渔民的生活发生了如此巨大的变化，我希望我们国家渔民的生活也能越来越好。”

马耳他玛格丽特中学“中国角”教师马丁·阿佐帕迪在福建省宁德市下歧村参观。人民网记者 周雨摄

在观看完下岐村的脱贫短片后，代表团成员们纷纷鼓掌，为渔民如今的幸福生活感到开心。巴基斯坦全球化智库研究员明竺说：“我觉得来参观下岐村真的很有必要。这里风景秀丽，看到这里的人民过上了更好的生活，真的很让人欣慰。”她补充道，通过这次实地走访考察，对当地人民生活真真切切的变化有了更深的体会。

马耳他玛格丽特中学“中国角”教师马丁·阿佐帕迪表示：“摆脱贫困体现了中国政府以人民为中心的发展思想。中国政府努力让渔民过上舒适的生活，还为他们的未来发展做谋划。其他国家也应该向中国学习。”

随后，代表团一行参观了宁德时代新能源科技股份有限公司，了解当地新能源产业发展情况。

马耳他玛格丽特中学“中国角”的学生父亲诶特伯特·斯肯布里参观福建省宁德市宁德时代新能源科技股份有限公司。人民网记者 周雨摄

看着展馆里的新能源电池，来自马耳他玛格丽特中学“中国角”的学生父亲诶特伯特·斯肯布里兴奋地和大家讨论着新能源汽车运用的新技术。他告诉记者：“我已经从开油车转为开电车，我很喜欢电车，能耗小、噪音小而且环保低碳。这里运用新技术开发的新能源汽车电池可以防冲击，大大提高了电车的安全性能。这家企业还是特斯拉锂离子动力电池的供应商，中国技术令人惊叹。”

诶特伯特还提到，马耳他的比亚迪门店即将推出新车型，他十分期待。“以前我们都买德国大众、日本尼桑等品牌的车，但随着中国品牌的名声越来越响亮，我们也越来越关注性价比更高的‘中国制造’。”

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