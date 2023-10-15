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搭乘中欧班列，哈萨克斯坦面、油端上国人餐桌

2023年10月15日14:28 |
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10月14日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团走进西安国际港务区，前往爱菊粮油工业集团调研中哈农业合作示范——哈萨克斯坦“订单农业”项目情况。

旋转关节式码垛机器人正在进行食用油码垛作业 本报记者李安琪 摄

旋转关节式码垛机器人正在进行食用油码垛作业 本报记者李安琪 摄

“爱菊集团是全国最早走出去的农业企业之一，共建‘一带一路’倡议对我们来说既是机遇也是挑战。”集团总经理助理李月波向记者介绍道。2015年以来，爱菊集团响应国家共建“一带一路”倡议，依托西安国际港务区的港口功能和中欧班列长安号开放通道，与哈萨克斯坦开展产能合作，现己建成“北哈州、新疆阿拉山口、西安”中外三位一体园区。

哈萨克斯坦是全球主要粮食出口国之一。每年的5月到9月，成熟的金黄色小麦被送到当地的爱菊农产品物流加工园区，经过分拣的优质小麦和加工后的面粉便搭乘中欧班列“长安号”驶向中国西安国际港站。截至目前，爱菊集团与哈萨克斯坦当地农场主建立友好合作机制，签订150万亩“订单农业”协议，累计收购油料、小麦等近40万吨，直接和间接带动当地就业1000多人，为哈萨克斯坦创汇超1亿美元。哈萨克斯坦《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示：“听到哈萨克斯坦的面粉在中国广受欢迎，我非常开心，这是中哈两国深厚友谊的最好见证。”

考察团成员发现来自本国的产品十分兴奋。 本报记者任飞帆 摄

考察团成员发现来自本国的产品十分兴奋。 本报记者任飞帆 摄

哈萨克斯坦“订单农业”项目是西安市农业农村局积极拓展农业对外合作职能的优秀典范。今年9月，西安市农业农村局组织农业农村代表团出访哈萨克斯坦，并签订《西安—科斯塔奈农业科技战略合作备忘录》，先行先试探索中国-中亚五国国际农产品检验认证机制，打造“一带一路”农产品集散中心。

来源：人民日报客户端

(责编：苏缨翔、崔越)

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