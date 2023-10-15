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受益“一带一路”倡议，这家企业全球化产业布局提速

2023年10月15日14:22 |
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走进法士特高智新科技有限公司黑灯工厂，数十台机械臂在产线上忙碌，偌大的车间不见一位工人。“这是我们基于工业4.0打造的新一代数字化工厂，所有业务都是在数据驱动下完成。”法士特工作人员介绍。10月14日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到法士特公司，了解这家重型汽车变速器生产企业的创新成果，以及主动融入“一带一路”，加速全球化产业布局的历程。

欧亚主流媒体考察团参观法士特展厅。喻思南摄

欧亚主流媒体考察团参观法士特展厅。喻思南摄

法士特集团相关负责人表示，国家“一带一路”倡议，为国内装备制造业带来了新的发展机遇，使法士特的产品有了更广阔的市场，产能进一步得到释放，助推企业创新升级发展。

欧亚主流媒体考察团参观法士特展厅。喻思南摄

欧亚主流媒体考察团参观法士特展厅。喻思南摄

近年来，法士特集团不断加快国际化发展进程，科学调整全球产业布局，先后与美国、欧洲等数十家跨国公司建立了良好的战略合作关系。目前企业已连续第17年产销重型汽车变速器稳居世界第一。今年1-9月份公司出口创汇增长超64%，各项生产经营已超去年全年。

欧亚主流媒体考察团与法士特管理层交流。喻思南摄

欧亚主流媒体考察团与法士特管理层交流。喻思南摄

法士特位于西安高新区。据了解，西安高新区紧抓“一带一路”建设机遇，积极融入国内、国际双循环新发展格局，成为我国中西部地区投资环境最好、开放水平最高的区域之一。西安高新区相关负责人表示，西安高新区将继续主动融入“一带一路”，利用自贸试验区等政策红利进一步提升对外开放水平，打造内陆开放型经济新高地。

来源：人民日报客户端

(责编：苏缨翔、崔越)

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