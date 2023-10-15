“提到港口，一般都以为是在海边。西安是内陆城市，也建起了港口，让人觉得很特别！”在西安国际港站，土库曼斯坦《金色世纪》电子报社长梅拉特·别克穆拉多夫感慨地说。

10月14日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到西安国际港务区。站在高处眺望，不远处的龙门吊正吊运集装箱，映入眼帘的是一片繁忙的景象。

“之前，我写了很多关于中欧班列的报道，对此非常关注。今天来到这里，亲眼看到这样宏大的场面，我感到非常震撼。”在吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》副总编辑妮娜·尼奇博洛娃看来，中欧班列对畅通中国和中亚之间的贸易非常重要，“在贸易畅通的同时，还促进了民心相通。”

十年来，中欧班列长安号开行量不断提升，目前累计开行突破2万列。“如今，长安号国际干线达到17条，长安号‘+西欧’线路扩展至21条。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军说。

横跨亚欧大陆的中欧班列，打通了互惠互利的贸易快速通道。

走进西安爱菊粮油工业集团，工作人员正驾驶叉车，将食用油运输至仓库存放。看到从中亚等地进口的商品满目琳琅，外媒记者兴奋不已。

“看到自己国家的面粉粮油等农产品在中国广受欢迎，我非常高兴。参观爱菊集团，看到这里的产品，给人留下了非常深刻的印象。”哈萨克斯坦《实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫说。

据介绍，爱菊集团在哈萨克斯坦建成了年加工30万吨油脂厂，与当地农场主建立友好合作机制，签订150万亩“订单农业”协议，累计收购油料、小麦等近40万吨，直接和间接带动当地就业1000多人。

“有了长安号，我们从哈萨克斯坦进口的粮食，一周左右就能到达。”西安爱菊粮油工业集团总经理助理李月波说。

“钢铁驼队”飞驰“一带一路”，架起了经贸合作的重要桥梁。“十年来，在‘一带一路’倡议下，中哈之间的合作有了跨越式发展。”谢里克·科尔茹姆巴耶夫说，“我相信，未来我们还会有更广阔的合作前景。”

来源：人民日报客户端陕西频道

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