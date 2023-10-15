在10月14日晚举行的“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动上，有一位“特别”的对话人——他有着黝黑的皮肤，却说着一口流利的普通话。他就是首位获中医博士学位的外国医生，来自非洲马里的中医迪亚拉。

在接受红星新闻记者采访时，迪亚拉告诉记者，对于他而言，他的青春伴随着他的行医足迹，遍布中华大地。他在四川几家中医院工作过，也在云南的乡村服务过，还自发做了10年的乡村医生培训，累计培训了3000多名乡村医生。

▲迪亚拉

回顾青春岁月，他也有一些感悟想要分享给青年人：“在成长过程中，或许你会遇到困难，或许也会有不被认可的时候。但千万不要害怕困难，要努力向前克服困难。我相信踏踏实实做事，是金子总会发光的。”

这样的感悟，也缘于迪亚拉学习中医的“坎坷”经历。“我从小是个‘学霸’，考试从来没有跌出过前三甲，直到来中国学习中医，第一次期中考试就不及格。”迪亚拉笑着说，彼时他刚学了一年半的汉语，去广东学习中医，面临了听不懂老师的话、看不懂中医课程《医古文》晦涩难懂的字词等困难。“当时上课就像坐飞机，也有人劝我，说学不懂就放弃吧。”

当时的迪亚拉满身都是年轻人的冲劲，“我要为我自己的选择去奋斗。”终于，他通过“死啃”字典、看中文电视等方式，提升自己的汉语能力，一路“过关斩将”，最终成为首位获中医博士学位的外国医生。

就业后，他也遇到了不少的困难。他刚工作时，见他是外国人，没有一个病人找他看病。终于等到了病人，结果病人从他诊室跑出来质问前台。迪亚拉挽留病人：“没有效果，我不收一分钱。”

就这样，凭借着自己出色的医疗技术，迪亚拉慢慢获得了大家的认可。他在学习深造期间，随着项目团队走访了许多四川和云南的偏远山区，看到那些生活条件艰苦、就医困难的民众，心中作为医者的大爱，让他义无反顾地投身于慈善事业。他加入无国界医生组织，在四川、云南等地工作，从事临床工作和公益慈善事业，2012年获得“中华慈善奖”。

▲迪亚拉

“我希望通过我的案例来鼓励年轻人，不要害怕困难。”迪亚拉说，“你们一定要努力学习知识技能‘武装’自己，也许会遇到困难，会面临不认可，但是你脚踏实地做事，一定会看到你预期的效果。”

在采访的最后，迪亚拉激动地说着自己对青年人的希冀：“生活在中国这么好的国家，有这么好的大环境，你有很好的条件去寻求自身的发展。”迪亚拉说，“未来是属于年轻人的！你们一定要在这么好的环境中继续努力，你自己的发展不仅关乎个人，也将关乎国家的发展！”

红星新闻记者 彭惊 摄影记者 陶轲

编辑 李钰仪

(责编：徐婵、卫嘉)